口水就能篩新冠？　NBA也在用耶魯10美元新試劑

▲耶魯大學與NBA合資研發全新的新冠試劑，圖為耶魯大學校園。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

耶魯大學與NBA合作，研發的新冠肺炎唾液檢測法（SalivaDirect）只需要透過唾液篩檢，不需要以往價格高昂而又稀缺的鼻咽拭子或採檢裝置，樣本也可以存放在任何無菌容器中，目前已經通過美國食物及藥物管理局（FDA）的批准。

這項新篩檢方法的研究由NBA所資助，且已經應用於NBA球員與員工。此外，SalivaDirect已通過驗證並授權可與常用試劑和儀器的不同組合使用，意味著測試可在大多數高複雜性實驗室中廣泛使用。

耶魯大學公共衛生學院助理教授安妮（Anne Wyllie）聲稱，「SalivaDirect是又一個改變篩檢市場規則的存在，將減少對稀有材料的需求。由於FDA的技術專長和監管壁壘的減少，再加上私營部門的創新能力和應對流行病的積極性，目前在全國范圍內擴展COVID-19篩檢是有可能的。」

SalivaDirect不需要任何特殊的拭子或收集設備。唾液篩檢降低了對鼻咽拭子的需求，患者不再需要面對鼻咽拭子帶來的不適感，同時又能大幅降低負責樣本收集人員的感染風險。

研究助理教授內森（Nathan Grubaugh）表示，「我們簡化了測試方式，預計只需要花費10美元就能取得試劑。假如像SalivaDirect這樣便宜的試劑能夠在全國通用，我們也許最終能夠在疫苗開發前就控制住疫情。」