華航攜手中信搶攻會員經濟　新聯名卡上市「現金回饋率最高19%」

▲中華航空董事長謝世謙（圖右）與中國信託銀行董事長利明献共同宣佈全新聯名卡今（17）日上市。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊交通產業，國籍航空積極開拓新商機。華航今（17）日宣佈攜手中信發表全新聯名卡，為全台首張結合航空旅行與日常生活信用卡，卡友消費最高可享6元集一哩；哩程兌換機票最優更達35折優惠，換算下來現金回饋率最高達19%，強強聯手搶攻會員經濟。

華航董事長謝世謙表示，「中國信託‧中華航空聯名卡」於今日正式上市，共發行兩款卡面，累積哩程從單純的飛行擴大至食衣住行育樂的每一個生活面向，即便現今國際旅行因疫情受到境管限制下，仍保有全方位的累哩及換獎等諸多的卡友權益，堪稱同級別信用卡最優之一。

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部分卡別即享有華夏金卡會籍、中華航空全球航線（台灣出發）機票85折起、機上免稅品最高8折起、限定期間內華信航空國內航線88折起，再加碼萬豪旅享家銀卡會籍1年及獨家台灣米其林指定餐廳每日保留席服務、全球餐飲優惠折扣等。

謝世謙表示，華航作為台灣航空產業的領導品牌，與台灣最大銀行中國信託銀行合作發行聯名卡，綜合國內航空及金融產業最大效益與優勢，無時無刻提供華航旅客一系列的優質服務及禮遇，加深旅行的體驗感受。

華航自八月份起陸續新增飛航韓國首爾、仰光、金邊等區域航線，以及溫哥華、紐約及奧克蘭等越洋航線，後續將視全球疫情狀況、各國邊境管制措施及市場需求機動調整航班。

華航表示，新聯名卡包含鼎尊無限卡、璀璨無限卡及商務御璽卡等三種卡別，除加速累積哩程，亦能享有更多服務，包括12,000哩起兌換免費國際/國內線機票、享優先報到與登機服務、華航金卡會籍、萬豪銀卡會籍、不限次使用華航貴賓室、機場停車(至多30天/次)、全方位旅遊保障、凡海外消費、華航/華信官網購票、華航機上免稅品折扣等多重超值優惠。

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