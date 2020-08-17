快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

▲史上最高威力彩31.24億元送出，獎落台北市、南投縣，其中南投縣幸運兒已完成領獎。（圖／記者黃彥傑攝）

記者紀佳妘／台北報導

史上最高威力彩31.24億元送出，獎落台北市、南投縣，台彩今（17）日表示，位於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎，這名幸運兒是一位年約30多歲的未婚女性，但她中獎後沒有告訴任何人。

台彩表示，這位中獎人是新北市人，年約30多歲的未婚女性，是與親友前往南投旅遊時順便去紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候時，看到對面的「大運發商行」有人在排隊，因為知道威力彩大連摃、當期頭獎上看31億元，所以她也排隊買了威力彩2注電腦選號，其中1注中頭獎。

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台彩轉述，中獎人任職私人企業，目前仍在職，並無辭職打算。據中獎人自述，平常經常買彩券，威力彩及大樂透則是每期買，認為有買有希望，每次約購買200元，買一個夢想。

該名中獎人以往曾經中過最高金額是刮刮樂刮中1萬元，這回她是在家中自己對獎，一開始對到所有號碼非常驚訝，且嚇到頭皮發麻、激動到哭了出來，當天晚上睡不著覺，領獎前一晚也睡不著覺，懷疑是不是一場夢境，但據她表示中獎後沒有告訴任何人。

至於頭彩獎金規劃，中獎人捐出1,000萬元做公益，並包給投注站60萬紅包。另外，1注開在台北市大安區的中獎人截至目前為止尚未出面領獎。