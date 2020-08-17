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台灣學生平均睡眠「低於國際」　高一生只睡5小時「天天早餐配咖啡」

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▲▼台灣學生平均睡眠6.9小時「低於國際」　高一生「天天早餐配罐裝咖啡」（圖／記者林育綾攝）

▲台灣學生平均睡眠「低於國際」，有高一生表示只睡5小時，天天早餐配罐裝咖啡，心願是8點半再上學。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「8點半上學、每天多睡1小時」成了高一生的心願！根據美國醫學會建議，青少年平均睡眠時間建議8到10小時；不過兒福聯盟調查發現，台灣國高中生平均睡眠時間僅有6.9小時，其中不少學生一天只能睡4、5個鐘頭，隔天5點多就要起床，只好天天早餐配超商罐裝咖啡。台大兒童醫學院呂立醫師對此憂心表示，這種提神方式只是短暫，還是要養成規律作息來調整，也呼籲全台學校的上學時間可以延後，有更友善的學習環境。

兒盟今（17）日公布2019台灣學生睡眠及使用提神飲料調查報告，發現全台國高中職生平均在晚上11點15分入睡，於隔日早上6點12分起床，平均睡眠時數為6.9小時。而最近一次晚睡的平均時間為凌晨1時26分，理由3分之1表示因爲課業，2成則因玩手機、手遊、電腦、看電視、電影或追劇等「螢幕時間」而晚睡，更有約2成學生受到「情緒或失眠」困擾。

請繼續往下閱讀...

兒盟也邀來3位學生現身說法，其中就讀高中一年級的陳同學表示，自己每天因為課業、社團、練樂器等原因，忙完已經凌晨12點，洗完澡大約1點多入睡，隔天5點半就要起床上學，等於一天睡眠僅4至5小時。他希望學校能夠延後至8:30上學、提早放學，讓自己可以每天多睡1小時，也能有更多時間做自己的事。

另一位王同學因就讀美工科，時常為了做作業或失眠而晚睡，隔天也是5點半就要起床上學，只好每天喝超商罐裝咖啡配早餐。黎同學也說，自己大約凌晨12點到1點左右睡，5點起床，常常因此白天精神不濟，晚上又必須花更多時間處理事情，造成惡性循環。

▲▼台灣學生平均睡眠6.9小時「低於國際」　高一生「天天早餐配罐裝咖啡」（圖／記者林育綾攝）

▲三位高中生現身說法，每人平均睡眠約5小時，也自知白天精神不濟，造成晚上花更多心力處理課業而「惡性循環」。（圖／記者林育綾攝）

台大兒童醫學院呂立醫師說，根據美國醫學會建議，青少年平均睡眠要8至10小時，「台灣孩子真的睡得很短」，而睡眠不足會引起很多問題，除了影響健康、注意力、記憶力，甚至是情緒，可能會容易生氣、焦慮、緊張，對身心整體平衡不佳。另外現在很多青少年有憂鬱自殺問題，他擔心許多也是睡眠不足累積情緒壓力影響。

呂醫師建議，最好還是能養成睡眠規律性，因為提神飲料或坊間提神撇步的效果只是短暫，咖啡或「螢幕時間」都會讓睡眠變得更困難，真正有效的方式還是要調整作息，不建議使用高咖啡因和高糖飲料，若白天有機會也能運動培養體力。聽聞有「部分高中可以8點後到校」，呂立醫師也建議，「不要只有部分學校，最好是全台同步」，減少兒少的負擔。

▲▼台灣學生平均睡眠6.9小時「低於國際」　高一生「天天早餐配罐裝咖啡」（圖／記者林育綾攝）

▲兒盟執行秘書黃韻璇也說，還是需要透過「政策、教育制度的改革」，才能減輕青少年的負擔。（圖／記者林育綾攝）

兒福聯盟針對青少年睡眠即使用提神飲料問題，提出3點呼籲，包括「創造友善學習環境」、「養成良好睡眠」、「注意糖分攝取」。兒盟執行秘書黃韻璇也說，除了宣導學生養成良好作息、飲食均衡之外，其實還是需要透過「政策、教育制度的改革」，才能減輕青少年的負擔。

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