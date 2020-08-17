三大名師推薦熱門潛力股！　蘋概、被動元件、生技...6檔股票報你知

▲三大名師推薦本週熱門潛力股。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (17) 日在傳產等中小型股接棒領軍下，推升大盤指數一路走高，終場收在最高點12956點，大漲160點，也創下歷史收盤新高紀錄。不過，面對台股越攀越高，投資人操作也更加困難，因此，《ETtoday新聞雲》邀請到三大名師推薦本週熱門潛力股，替投資人挖掘投資標的。

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希華(2484)

受惠石英元件漲價帶動，希華上半年稅後純益8780萬元，年增率18.16%，EPS0.55元。展望H2，希華南科新廠的產能挹注下，營運展望樂觀，尤其瞄準的是利基型市場，像是TWS耳機引爆小型化石英元件需求，對於需求的數量以及價格都是倍數性的成長，此外，外資近一個月加碼3888張，均線型多頭排列，同時股價位階相對低，有望落後補漲。

長科*（6548）

第二季獲利大幅度成長創7季新高，EPS0.57元年增率38%，半導體相關封裝導線架出貨展望樂觀，預計下半年獲利將優於上半年，全年EPS預估上看2元，目前本益比相對偏低，均線架構剛糾結突破轉強，研判股價還有創高的的空間。

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宣德(5457)

宣德為連接器廠商，母公司為中國的立訊精密，是為蘋果組裝AirPods的主要廠商，立訊近期動作頻頻，積極擴大跟蘋果的合作，將來跟蘋果的關係會越來越緊密，宣德可望子憑母貴，受立訊挹注資源。此外，技術面上，宣德剛完成整理，股價今天鎖漲停創歷史高，上面沒有壓力，後勢可期。

科嘉(5215)

科嘉為鍵盤MTS廠，受惠蘋果將Macbook 改回剪刀腳設計，科嘉營收大幅成長，七月營收年增81%，第二季EPS也高達4元，上週五的法說會，公司也釋出樂觀展望，認為下半年NB成長動能仍然強勁。此外，雖然科嘉股價已連續4天創新高，但相比同為剪刀腳族群的精元一去不回頭的漲勢，科嘉仍然有很大的上漲空間。

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岱宇(1598)

受惠於疫情，全球展開新生活運動，美國居家健身器材銷量年增幅以倍數計算，岱宇第二季毛利率大躍進，從28.04%暴增至45.13%，獲利創單季歷史次高為1.77元。目前法人評價調升，第三季營運有機會月月創新高，第四季也為產業傳統最旺季。

晟德(4123)

晟德第二季獲利爆發，EPS達3.02元，較去年同期0.09元大幅成長，且上半年EPS為3.53元已超過去年全年，表現亮眼。此外，集團轉投資、對外授權、研發、資本市場利得皆有斬獲，北京加科思重量級新藥授權下半年入帳，轉型生技銀行，另外旗下還有轉投資包括永昕、順藥、國光、博晟等。

本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。