　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

工研院啟動「台灣智慧水聯網」　三大感測器全天監測水質變化

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲工研院啟動「台灣智慧水聯網」　三大感測器全天監測水質變化。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院啟動「台灣智慧水聯網」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（17）日啟動「台灣智慧水聯網」，發表固定式、移動式、手持式三大水質感測器，結合5G資通訊、AI人工智慧技術，可以進行全天候即時觀測全國水質變化及分析，宣告台灣水質檢測正式從人工邁入智慧感測的新時代。

環保署副署長蔡鴻德表示，環保署從空氣品質物聯網到智慧水聯網，逐步完成台灣基礎感測網絡，透過工研院研發的感測元件，率先在新竹市進行示範場域試驗，之後會推廣到各縣市環保局的稽查業務，促成台灣智慧水聯網的成立。

請繼續往下閱讀...

▲工研院啟動「台灣智慧水聯網」　三大感測器全天監測水質變化。（圖／記者姚惠茹攝）

▲環保署發放400台手持式水質感測器給13個縣市。（圖／記者姚惠茹攝）

蔡鴻德指出，目前水質感測器全台布建數已達150點，今年將持續與各縣市環保局合辦試驗計畫，並同步將400台手持式水質感測器發放給13個縣市，透過中央與地方政府的合作，達成智慧稽查、優化環境治理的目標。
 
新竹市副市長沈慧虹表示，環保署與工研院研發智慧水質感測系統，去年與新竹市合作布建水質感測器，完成22處建構水質感測網，透過智慧雲端系統讓市府能隨時掌握轄內水質變化、把關水體用水安全，大幅提升新竹市的水質環境。

▲工研院啟動「台灣智慧水聯網」　三大感測器全天監測水質變化。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院發表移動式水質感測器。（圖／記者姚惠茹攝）
 
工研院副院長彭裕民表示，工研院的2030技術策略與藍圖中，永續環境科技是積極發展項目之一，透過循環、綠能、空氣、水質等創新技術開發，提供更優質生活環境，這次透過水質感測元件的開發與物聯網平台技術，建構智慧水質環境監控系統，提供國人更優質的用水環境。
 
工研院表示，這次發表的固定式、移動式、手持式三大水質感測器，具有體積小、分析快速、高精確度、耐用性佳、操作簡單、設置費用低，還有無線數據傳輸與物聯網功能等特點，適用在大量布建，達到全面即時監控水質狀況的目的。

▲工研院啟動「台灣智慧水聯網」　三大感測器全天監測水質變化。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院發表固定式水質感測器。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院指出，透過智慧水聯網的建立，所有感測器數據將會整合到環保署IoT物聯網資料中心，建構台灣專屬的水資源大數據資料庫，進行智慧化管理，提供快速、準確的數據檢核，有效查找問題，成為環保人員檢測水質利器，達到預警通報及智慧治理目標。

工研院說明，三大水質感測器可以針對不同的應用場域，像是固定式感測器設備能量測出多項水質數據，如酸鹼度、導電度、溫度、化學需氧量、懸浮固體物、濁度及重金屬銅離子等，而移動式感測器就像潛伏者，依據過往的採樣以及水質陳情通報資料，在特定水域中檢測及溯源。

工研院補充，手持式感測器，使用便利，還可結合個人行動裝置，利於河川巡守隊感測水質，而且三大水質感測器除了環境治理外，也能應用在水產養殖業、植物工廠及自來水、飲用水檢測等相關產業，共同投入水資源感測產業發展。

▲工研院啟動「台灣智慧水聯網」　三大感測器全天監測水質變化。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院發表手持式水質感測器。（圖／記者姚惠茹攝）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／專挑路邊BMW砸車！16輛受害　嫌犯抓到了
快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200爽中1
賓士300哥「車被砸爆」！網秒揭疑點　警方回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

櫃買中心債券ETF再添二檔新兵　18日上櫃掛牌

台指期大漲166點　分析師：本周有望突破前波高點

華航攜手中信搶攻會員經濟　新聯名卡上市「現金回饋率最高19%」

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

工研院啟動「台灣智慧水聯網」　三大感測器全天監測水質變化

宏碁董座陳俊聖7月砸639萬元　再加碼340張自家股票

台股重返12900點大關！中小型股接棒領軍　帶動指數漲160點收12956點

康友-KY連吞7根跌停　黃天牧祭4招因應：啟動跨境查核

緯創傳設印度第3座新廠「將招1萬名員工」！　擴增iPhone產能

定期定額投資基金爭取抵稅優惠？　黃天牧：目前無此想法

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

櫃買中心債券ETF再添二檔新兵　18日上櫃掛牌

台指期大漲166點　分析師：本周有望突破前波高點

華航攜手中信搶攻會員經濟　新聯名卡上市「現金回饋率最高19%」

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

工研院啟動「台灣智慧水聯網」　三大感測器全天監測水質變化

宏碁董座陳俊聖7月砸639萬元　再加碼340張自家股票

台股重返12900點大關！中小型股接棒領軍　帶動指數漲160點收12956點

康友-KY連吞7根跌停　黃天牧祭4招因應：啟動跨境查核

緯創傳設印度第3座新廠「將招1萬名員工」！　擴增iPhone產能

定期定額投資基金爭取抵稅優惠？　黃天牧：目前無此想法

環保署發400台感測器給13縣市　設「陳情區、列管工廠」24hr監控水質

英雄聯盟戰隊員工群組揚言「要打斷選手的手」　留言外流火速遭開鍘

嘉縣消防夏令營結合故宮南院　 學防災還能欣賞國寶

雷陣雨要小心！頭份空曠區頻遭雷擊　家電瞬間燒壞...專家建議這樣做

只是沒有回話…桃園4歲女童遭虐！狠繼父「衣服綁身＋水灌口鼻」　生父崩潰

甄莉高速公路被撞打滑「車翻轉2圈半」全毀變廢鐵：快嚇死了！

厚植新住民多元文化　移民署擴大舉辦文化創意體驗營

對面大樓驚見…白T男「單穿內褲」站窗沿　下秒20多樓墜下變形亡！

《多情》賴慧如爆搬出夫家「等簽字離婚」　親回婚變真相：確實常吵架

台海軍演》趙春山／中共臺海軍演：「戰爭就是政治」

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

財經熱門新聞

月薪25萬住台北！他曝超樸實生活

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

最狂年代：掃地阿姨年終100個月

信用卡達人最推3張無腦刷神卡　最高回饋無上限！

年薪僅33萬！網曝有「這條件」：我願意

建設5G害4G行動通訊申訴暴增　中華電回應了

不敗教主陳重銘「選股三原則」曝光

幸福！和泰車宣布加薪3%+9個月獎金

康友-KY開盤「連吞7根跌停」！股價僅剩56.6元　明日起暫停交易

加油要快！中油宣佈油價明起調漲「九五汽油站上24元大關」

台灣女性退休調查　想月領4萬8就要這樣做

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

桃園以南13縣市大雨特報　台南市永康、仁德區二級淹水警戒

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

更多熱門

相關新聞

工研院號召組成「智慧長照大聯盟」　打造智慧照護驗證試驗場域

工研院號召組成「智慧長照大聯盟」　打造智慧照護驗證試驗場域

工研院今（3）日攜手特力集團、錸德集團旗下的錸工場、佳醫集團、研華科技、友達光電、銀好宜崌等共20家長照相關業者成立「智慧長照大聯盟」，整合不同領域實際可應用在長照場域的技術，提供「系統整合」、「場域應用」、「跨業投入」、「指導諮詢」等全方位解決方案，打造國內首條智慧長照產業鏈，未來將以創新的商業服務模式整體輸出國內外，滿足高齡社會的需求。

「電網學校暨人才發展聯盟」培育優秀學子　頒發170萬獎學金

「電網學校暨人才發展聯盟」培育優秀學子　頒發170萬獎學金

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

離岸風電力求供電穩定　「強化電網」成關鍵要素

離岸風電力求供電穩定　「強化電網」成關鍵要素

關鍵字：

工研院台灣智慧水聯網

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

賓士加300害慘！加油員要多問3字

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面