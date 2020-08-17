工研院啟動「台灣智慧水聯網」　三大感測器全天監測水質變化

▲工研院啟動「台灣智慧水聯網」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（17）日啟動「台灣智慧水聯網」，發表固定式、移動式、手持式三大水質感測器，結合5G資通訊、AI人工智慧技術，可以進行全天候即時觀測全國水質變化及分析，宣告台灣水質檢測正式從人工邁入智慧感測的新時代。

環保署副署長蔡鴻德表示，環保署從空氣品質物聯網到智慧水聯網，逐步完成台灣基礎感測網絡，透過工研院研發的感測元件，率先在新竹市進行示範場域試驗，之後會推廣到各縣市環保局的稽查業務，促成台灣智慧水聯網的成立。

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▲環保署發放400台手持式水質感測器給13個縣市。（圖／記者姚惠茹攝）

蔡鴻德指出，目前水質感測器全台布建數已達150點，今年將持續與各縣市環保局合辦試驗計畫，並同步將400台手持式水質感測器發放給13個縣市，透過中央與地方政府的合作，達成智慧稽查、優化環境治理的目標。



新竹市副市長沈慧虹表示，環保署與工研院研發智慧水質感測系統，去年與新竹市合作布建水質感測器，完成22處建構水質感測網，透過智慧雲端系統讓市府能隨時掌握轄內水質變化、把關水體用水安全，大幅提升新竹市的水質環境。

▲工研院發表移動式水質感測器。（圖／記者姚惠茹攝）



工研院副院長彭裕民表示，工研院的2030技術策略與藍圖中，永續環境科技是積極發展項目之一，透過循環、綠能、空氣、水質等創新技術開發，提供更優質生活環境，這次透過水質感測元件的開發與物聯網平台技術，建構智慧水質環境監控系統，提供國人更優質的用水環境。



工研院表示，這次發表的固定式、移動式、手持式三大水質感測器，具有體積小、分析快速、高精確度、耐用性佳、操作簡單、設置費用低，還有無線數據傳輸與物聯網功能等特點，適用在大量布建，達到全面即時監控水質狀況的目的。

▲工研院發表固定式水質感測器。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院指出，透過智慧水聯網的建立，所有感測器數據將會整合到環保署IoT物聯網資料中心，建構台灣專屬的水資源大數據資料庫，進行智慧化管理，提供快速、準確的數據檢核，有效查找問題，成為環保人員檢測水質利器，達到預警通報及智慧治理目標。

工研院說明，三大水質感測器可以針對不同的應用場域，像是固定式感測器設備能量測出多項水質數據，如酸鹼度、導電度、溫度、化學需氧量、懸浮固體物、濁度及重金屬銅離子等，而移動式感測器就像潛伏者，依據過往的採樣以及水質陳情通報資料，在特定水域中檢測及溯源。

工研院補充，手持式感測器，使用便利，還可結合個人行動裝置，利於河川巡守隊感測水質，而且三大水質感測器除了環境治理外，也能應用在水產養殖業、植物工廠及自來水、飲用水檢測等相關產業，共同投入水資源感測產業發展。





▲工研院發表手持式水質感測器。（圖／記者姚惠茹攝）