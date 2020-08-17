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胃繞道手術失敗！她「瘦成38kg骷髏險死」再挨刀撿回命…慘成終身藥罐

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▲飲料、減肥、蔬菜、檸檬、咖啡。（圖／pixabay）

▲英國一名女子接受胃繞道手術減肥，未料手術失敗，體重驟降到38公斤，差點喪命。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

來自英國里兹（Leeds）的58歲婦女茱莉（Julie Dunbar）體重一度重達20英石（大約127公斤），下定決心接受胃繞道手術，未料手術失敗，暴瘦到6英石（大約38公斤），瀕臨死亡。她再度接受手術才撿回一命，但留有許多後遺症，且必須終身服藥。

綜合《太陽報》、《每日星報》報導，茱莉擁有心理健康問題，卻因服用相關藥物，導致體重日益增加，「它們（藥物）會讓你飢腸轆轆，所以節食對我來說並不容易。我以前會去做水中有氧運動，總在愚蠢地節食，但卻變得越來越胖」。

The operation changed her life and not in a good way.

Daily Star 發佈於 2020年8月15日 星期六

茱莉的體重達到20英石時，決心砸下1.1萬英鎊（大約新台幣42.3萬元）接受胃繞道手術，移除了70％胃部與2/3的腸子，期待減重後改變人生。但手術幾小時後，她就感到不適，「我回家以後，不舒服的感覺仍在持續，我肚子痛得很厲害。不論我吃了什麼東西，每天都還是感覺不舒服，這應該是個警訊」。

茱莉在接下來的1年減掉2/3體重，但是嚴重營養不良，缺乏必要維生素，瘦得像骷髏，「我照鏡子時看到的人不是我……你可以看見我的骨頭突出來」。她尋求醫療協助，接受6周治療，卻仍承受手術帶來的嚴重副作用，於是又拜訪了營養師與諮詢專家。那名諮詢專家說，如果茱莉沒有接受任何專業幫助「就快要死掉了」。

茱莉再度接受手術，把腸子加長1公尺，此後體重明顯增加，但平衡感、視力與行動都出現問題，罹患骨質疏鬆，每天必須服用40種不同的藥物，且持續接受飲食管理。

茱莉坦言，一開始從沒有想過減肥手術會帶來這種「可怕影響」，「如果我可以回到過去，我會告訴精神科醫師『一定有其他選擇』」。

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