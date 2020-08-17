電視總被莫名打開！新手媽調高全家福亮度....驚見「詭異邪靈」入鏡合影

▲全家福照中現出詭異黑影，讓愛麗絲一家嚇出一身冷汗。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



實習記者陳妙津／綜合報導

愛爾蘭新手媽媽愛麗絲日前回顧4月拍攝的全家福照片時，竟發現背景中出現一個詭異身影，狀似一名留著長髮的小女孩，正靠在門邊彷彿窺視著愛麗絲一家，瞬間讓她嚇出一身冷汗，看完照片後甚至覺得噁心想吐不舒服，和姊姊討論後，將照片調亮查看，只見這名「小女孩」五官輪廓幾乎清晰可辨，也讓愛麗絲想起家中電視總無故開啟等怪事，好在一家人馬上搬離舊屋，怪事也不再發生。

Mum-of-one Alice Martin says she's experienced unexplained events in her flat for years - and noticed a shadowy figure in the background of a family photo which she says resembles a little girl, reports @ByLukeMatthews for @DailyMirror. https://t.co/WHClrCg7Bm — Cambridge Skeptics (@cambskeptics) August 17, 2020

據《鏡報》報導，23歲的愛麗絲和丈夫布朗（Tom Brown）、小孩路易絲（Louie）依同住在愛爾蘭，日前察看4月拍攝的全家福照時，竟發現照片中遠處門邊有個詭異長髮人影，微微探頭，似乎正在窺視一家人，手裡還不知道握著什麼東西。

愛麗絲深感驚悚，因為門外根本沒有懸掛任何家具或物品，無法解釋這個詭異影子究竟是什麼，她立刻把照片傳給姊姊詢問，兩人討論後決定調整照片亮度和清晰度看看，沒想到詭異影子上隱隱顯出五官及臉部輪廓，讓愛麗絲嚇到冒出一身冷汗，縱使身旁親友都安慰「至少祂沒傷害你們」，但她仍感覺噁心想吐，每每看到這張照片就覺得驚悚不已。

愛麗絲表示，她早就感覺這間房子有問題，因為懷孕時她經常失眠，結果卻經常目睹在沒人碰到椅子上遙控器的情況下，電視忽然自己打開，而當孩子出生後，有時玩具也會自己打開，讓她時常感覺有不知名的東西在暗中注視著自己，但轉身後卻空無一物。

不僅如此，愛麗絲說，小孩路易絲只要在自己房間就會哭鬧不已，無法獨自入眠，因此每晚都一定要和父母一起睡，種種靈異事件讓她下定決心搬家。她滿意表示，「自從到新家以後，他已經可以獨自在自己的房間睡覺了，所以我很確定老家裡的小孩房一定有什麼『東西』在裡面。」