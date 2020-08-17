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力保「郵寄投票」！裴洛西召回眾議員表決法案　阻止郵政署改革

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▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）召回議員，表決法案，試圖阻止郵政署改革。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國新冠肺炎疫情蔓延，各州致力推動「郵寄投票」（mail-in ballots）。由於美國郵政署（USPS）虧損連連，郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）實施改革，卻也導致全國郵件延遲，數百萬人的選票可能來不及被送回計票。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於16日召回議員表決法案，試圖阻止郵政署實施營運改革。

《華盛頓郵報》報導，眾院8月正在休會期間，原本預計9月展開下次會期。但是，裴洛西16日召回議員，希望針對「監督與改革委員會」主席馬洛尼（Carolyn Maloney）提出的法案進行表決，要求郵政署在年底前保持現有郵件投遞標準。

裴洛西在寫給眾議員們的信中表示，「令人擔憂的是，我們在全國各地看到總統團隊操控郵政署、剝奪選民選舉權，造成破壞性影響」。她警告，「我們的美國民主生命、生計與生活正遭受威脅」。

▲美國,俄亥俄州,克里夫蘭,郵寄投票,mail-in ballots。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國數百萬人採取郵寄投票，如今可能因郵政署改革，導致選票來不季被寄回計票。（圖／達志影像／美聯社）

美國郵政署上季度淨虧損22億美元，德喬伊下令改變營運方式，限制加班時數，解決財務問題，但也導致全國郵件寄送延遲，最久長達1周。此外，郵政署移除高速郵件分類機器與多州的郵筒，也引發軒然大波。

民主黨人士提到，由於疫情擔憂，選擇郵寄投票的選民人數可能達到新高，但前共和黨全國代表大會財政主席、郵政署署長德喬伊實施的改革，可能在本屆大選期間造成嚴重破壞；此外，郵件投遞延遲，也會導致處方藥籤、老年人社會安全支票延遲發放。

▲▼美國郵政署（USPS）移除西岸多地信箱惹議。（圖／路透）

▲美國郵政署（USPS）移除西岸多地信箱，引發爭議，遭外界質疑阻止郵寄投票。（圖／路透）

參院少數黨領袖舒默（Charles Schumer）發布聲明，呼籲多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），一旦眾議院通過該法案，也要帶領參院重新召開會議，快速回應法案，以恢復德喬伊對於郵政署造成的廣泛損失，「如此一來，人們才可以按時領取郵寄的薪資、藥物與其他必需品，確保我們的大選保持完全的自由與公平」。

但是，共和黨人認為這項立法是不必要的。共和黨全國代表大會發言人麥可當斯（Michael McAdams）表示，「眾院民主黨人從來不會錯過機會，製造出一場危機，把兩黨政治置於需要幫助的人民之上」。

儘管沒有提出證據，川普數月以來仍堅稱，郵寄投票將導致普遍的選民詐欺。他13日自曝扣留紓困法案中的郵政署資金，目的就是為了阻止此事。但是，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）事後在CNN節目《國情咨文》受訪時表示，「美國總統不會干預任何人以合法方式投票，不論是透過郵局或者其他機構」。

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►川普自爆「扣留郵政署資金」阻郵寄投票　CNN：直接承認干預大選

►美國郵政署警告各州：數百萬張選票可能「來不及送回」計票
 

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