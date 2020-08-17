iPhone轉戰「越南製造」？外媒曝蘋果高層數度考察立訊越南廠

▲蘋果有意於立訊越南廠生產iPhone。圖為蘋果執行長庫克2017年參觀立訊崑山廠。（圖／取自立訊官網）

記者王曉敏／綜合報導

據外媒報導，在多次考察立訊精密在越南的工廠設施環境後，蘋果正在考慮將iPhone生產移至越南的可能性，若該計畫成功執行，將成為吸引外國直接投資越南的好機會，並為當地創造數萬個高薪職缺。

科技新聞網站《Apple Insider》引述越南媒體報導，立訊精密的越南外事經理Tang Due Bang表示，蘋果代表於今年夏季參訪立訊位於越南北江省Van Trung工業園區內的工廠，並檢視此工廠的建設及生產iPhone的可能性。主要評估工廠規模、設備，及是否具備啟動iPhone組裝的投資資金。

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據Tang Due Bang說法，蘋果一直就iPhone的生產，對立訊這座越南廠進行調查，「蘋果對我們建廠的速度之快印象深刻。與此同時，透過實地調查，蘋果對北江省的潛力與當地勤勞的勞工抱有高度讚賞。」

據報導，立訊精密於北江省的投資金額已達2.7億美元，目前約有2.8萬名員工，若獲許可生產iPhone，員工數將增加至5萬至6萬人。立訊也希望能進一步擴大該工廠規模，在工業園區外再買進兩筆土地，用以建設更多員工宿舍，目前立訊精密正向當地政府申請營建許可。

不過，目前該工廠部分設施尚無法符合蘋果的要求，特別是與廠邊宿舍有關的設施。目前無法得知立訊未達到的要求為何，但這似乎是該工廠取得蘋果批准生產iPhone的主要阻礙。