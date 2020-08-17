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緯創傳設印度第3座新廠「將招1萬名員工」！　擴增iPhone產能

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▲iPhone 12。（圖／取自phonearena）

▲緯創打算為第三家iPhone工廠僱用1萬名員工。（圖／取自phonearena）

記者林妤柔／綜合報導

身為蘋果組裝供應鏈的緯創（3231），目前已經在印度設立工廠，生產iPhone，當地媒體最新報導指出，緯創還打算在卡納塔克邦（Karnataka）設立第3座工廠，僱用高達1萬名員工，且下週開始將進行大規模的招聘。

根據報導，緯創為了提高產量，該工廠已於1月試產iPhone，據悉試產階段似乎已結束，目前正準備增加產能。

請繼續往下閱讀...

根據《新印度快報》（New Indian Express）引述消息人士報導，承包製造商正準備以高規模來生產大量iPhone。目前為止，緯創已經僱用約兩千名員工，且打算再創造1萬個工作崗位，根據卡納塔克邦的工業政策，緯創必須提供70%的名額給當地人，相當於7000人。

印度工業和商務部首席秘書Gaurav Gupta已證實此招聘工作，表示將很快開始生產，不過緯創目前尚未確認計劃；其中，一位官員建議採「分階段」僱用人員。目前該工廠正在為外貿協會培訓中心（ITI）人才和有文憑者進行即席面試，預計不久將增加招聘求職者和有工作經驗者。

蘋果打算擴大在印度的生產力，一方面是為了幫助該地區的銷售，另一方面可能從中國為中心的策略中分散製造業務。此外，緯創、富士康以及和碩向印度提出價值66億美元的「激勵生產計劃」，想透過吸引智慧型手機和行動設備製造商，來建立印度的製造業。

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緯創iPhone生產蘋果

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