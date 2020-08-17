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台股上周當沖比飆近2年新高　黃天牧：投資人選低股價標的操作

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股近期維持高檔震盪，上周五集中市場當沖比來到37.18%，創下近2年新高。金管會主委黃天牧今（17）日表示，投資人選擇「低股價、低基期」的股票來操作，因此有特別突出現象，至於是否有過度集中的問題，目前來看僅一周的現象將繼續觀察。

根據證交所每月當日沖銷交易標的及統計，8月14日集中市場當沖比攀上37.18%，一舉創下2018年11月22日以來最高。

請繼續往下閱讀...

金管會主委黃天牧今天出席「產險公會第8屆第2次會員大會」，他會後受訪時表示，以往當沖比約在3成左右，上周一度到3成7，主要是投資人選擇「低股價、低基期」的股票來操作，因此有特別突出現象。

媒體詢問因為低股價比較容易炒作？黃天牧指出，不要用「炒」這個字，整體來看，台股有基本面也有資金面，無論在哪個階段，投資人應要注意風險，但當沖上周比例較高會特別留意，當沖是一種投資性質，至於是否為投機，則是個人看法。

黃天牧說，股市波動是正常的，上周出現這個現象是否持續下去會再觀察，且股市都有交易監視制度，如有特別異常或違反交易相關規定，都有相關處理方式，至於是否有過度集中的問題，他認為，這是反映部分投資人當沖標的的選擇，目前來看僅一周的現象將繼續觀察。

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