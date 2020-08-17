一領薪水就上繳！爸媽嫌「不會管錢」全收走　他一天只領300元：當我小學生

▲原PO一拿到薪水就要立刻上繳。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人辛苦上班也只能賺取到微薄的薪水，還有些人好不容易薪水入袋，卻要立刻上繳。一名出社會多年的網友無奈表示，從剛出社會開始，父母就認定他無法自己理財，因此要求他必須把薪水交出來，且每天只能拿到300元的「零用錢」；因此心有不服的他便發文詢問，「有人也是出社會後薪水都給父母管的嗎？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「有人薪水也是給父母管的嗎」為題發文，打從他出社會的第一天，父母就以「不會管錢」為由，強迫他將薪水全數上繳。原PO繼續說道，父母每天僅給他300元，如果有其他開銷，則必須向兩人報備才有機會拿錢。

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面對這樣的情況，原PO覺得自己就像是小學生一樣，但是也不想因此與父母鬧翻，因此他便好奇詢問，「有人也是出社會後薪水都給父母管的嗎？」

貼文一出，吸引不少網友留言回應，「沒有，我建議脫離」、「搬出去靠自己」、「看年紀吧，難不成要給到父母死嗎」、「溝通一下，理解一下他們拿走後的用途」、「勸他拿個孝親（費）就好，其他給小孩」、「很多家長的看法是小朋友沒理財觀念，那就爸媽管，最後小朋友什麼也沒學到」。

此外，也有網友認為還是要看情況，「家人會存或投資眼光佳我認為可以，若是孝親費，我覺得給個一萬（元）內就夠了」、「我看同學之前是每個月上繳1/3就在那邊氣噗噗了，但後來知道父母都是拿去幫他買保險之後就心甘情願繼續上繳了」。