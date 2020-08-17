台股重返12900點大關！中小型股接棒領軍　帶動指數漲160點收12956點

▲台股終場收在12956點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今（17）日由中小型股接棒再攻高，開盤小漲18點開出後，漲幅擴大，盤中大漲超過 140 點，最高來到12944點，終場收在12956點，上漲160點或1.26%，成交量2108.10億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以 435元作收、上漲1.87%；鴻海（2317）以80.2元作收、下跌0.25%；股王大立光以3900元作收、上漲1.17%。

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其他大型權值股除了鴻海、中華電下跌外，其餘都上漲。

台股多頭輪動，資金從高價股明顯輪動至中低價股，在大魯閣（1432）宣布將提撥資本公積配息4元，激勵股價連3根漲停，今漲停價來到7.07元，另外長華*（8070）票面縮減成1/10，今日股價重新掛牌拉漲停。

此外，康友-KY（6452）繼董事長黃文烈等高層落跑後，再因上周五未如期出具第2季財報，遭證交所依相關營業細則宣布自18日起暫停買賣，受此消息衝擊，股價持續摜殺第7根跌停，今跌停價來到56.6元。

今日上市類股漲跌互見，其中，造紙類股表現最好，上漲2.86%，表現較差為百貨類股，下跌0.36%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日在傳產原物料帶動下，指數持續攻高，資金由先前的電子股轉向傳產、航運、運輸、原物料、造紙等類股，且大盤五日均線上升，KD也黃金交叉向上，整體盤勢有利於多方。

展望後市，簡伯儀建議，大盤如果沒出現明顯長黑，或是美國科技股沒有走弱的話，都可偏多操作，但也不要過度追高，畢竟目前資金輪動速度相當快。