美軍「B-1B槍騎兵轟炸機」現身台灣東北部海域　進逼東海識別區

▲美軍B-1B槍騎兵（Lancer）轟炸機16日上午現身台灣東北部海域。（圖／翻攝Twitter@taiwanformosan）

記者吳美依／綜合報導

共軍近日在台海動作頻頻，東部戰區發言人甚至表示，將在台灣海峽南北兩端實施「實戰化演練」，而美軍也採取行動回應，美軍一架B-1B槍騎兵（Lancer）超音速戰略轟炸機16日上午就飛入東海，現身台灣東北部海域。

美軍一架代號Rudey11的槍騎兵轟炸機16日上午從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛，進入東海海域與台灣東部海面，甚至進逼中國劃定的「東海防空識別區」。

Rudey11在這一次任務中，接受了空中燃料補給，經一架代號Pearl21的KC-135R加油機補充燃料後，返航安德森空軍基地。

USN EP-3E operated actively near the #TaiwanStrait, taking on quite a winding path, Aug 15. pic.twitter.com/fB9Dc2QQwr — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 15, 2020

北京大學「南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）」也在推特上表示，美軍一架EP-3E偵察機15日飛入台灣空域，距離廣東福建最短距離只有50.19浬（約92.95公里），比7日109.67公里更加靠近，被視為挑戰中國極限。

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