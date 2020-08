美軍「B-1B槍騎兵轟炸機」現身台灣東北部海域　進逼東海識別區

▲美軍B-1B槍騎兵(Lancer)轟炸機16日上午現身台灣東北部海域。(圖/翻攝Twitter@taiwanformosan)

記者吳美依/綜合報導

共軍近日在台海動作頻頻,東部戰區發言人甚至表示,將在台灣海峽南北兩端實施「實戰化演練」,而美軍也採取行動回應,美軍一架B-1B槍騎兵(Lancer)超音速戰略轟炸機16日上午就飛入東海,現身台灣東北部海域。

美軍一架代號Rudey11的槍騎兵轟炸機16日上午從關島安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)起飛,進入東海海域與台灣東部海面,甚至進逼中國劃定的「東海防空識別區」。

Rudey11在這一次任務中,接受了空中燃料補給,經一架代號Pearl21的KC-135R加油機補充燃料後,返航安德森空軍基地。

USN EP-3E operated actively near the #TaiwanStrait , taking on quite a winding path, Aug 15. pic.twitter.com/fB9Dc2QQwr

北京大學「南海戰略態勢感知計畫(SCSPI)」也在推特上表示,美軍一架EP-3E偵察機15日飛入台灣空域,距離廣東福建最短距離只有50.19浬(約92.95公里),比7日109.67公里更加靠近,被視為挑戰中國極限。

►美軍EP-3E偵察機挑戰極限再靠近! 僅離中國93公里

►「塔木德酒店集團」雙人房住宿券 超殺價登場!





Or maybe PLA is more confident in meeting with USAF B-2 Bombers face to face directly?



RUDEY11(1xB-1B) from Andersen enters the East China Sea.



Support Tanker PEARL21(1xKC-135) return to Andersen after AAR. pic.twitter.com/jZE8JyWVDf