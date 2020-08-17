一週給多少零用錢？他自曝「國小50、高中100」　網難為：太少反而省早餐錢

▲原PO好奇，現在父母一週都給孩子多少零用錢？（圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

不少爸媽都會定期給兒女零用錢，一來是讓孩子能夠自由花用，二來則是讓孩童從小培養理財觀念。一週該給小孩多少零用錢見仁見智，比起以前，不少人的零用錢也已大大上漲，因此就有網友描述了自身情況後好奇詢問，零用錢現在已經漲到什麼程度了？「現在小孩一週領多少零用錢？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「現在小孩一週領多少零用錢」為題發文，他今年剛滿30歲，換算起來應該是90年代出生的，他國小的時候，早餐和晚餐都在家裡吃，中午則有訂學校便當，所以每個禮拜只會有50元的零用金。

請繼續往下閱讀...

原PO國中、高中後，每天都騎腳踏車上課，同樣早餐、晚餐在家裡吃，午餐則在學校吃，一週可領100元；大學後，原PO雖然有打工，不過仍然住在家中，基本上每週可以有1000元的零用錢，出遊費用則另外計算，由於他有買機車，所以錢主要還是交由母親管理。反觀現在的小孩，花費看似闊綽，因此原PO就好奇，「現在的小屁孩零用錢都漲到哪裡了啊？」

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「一萬（元）不含餐費跟交通費」、「大概只有一半有無限卡吧」、「我國小每週50塊，隔壁高富帥每天一百塊」、「有些小孩你不給他多一點，就會把早餐錢省下來買想要的」、「可以把飯錢跟零用錢分開啊，飯錢實報實銷」、「現金不多，但給他一張卡」。