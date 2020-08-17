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信用卡達人最推薦3張無腦刷神卡　最高回饋無上限還免年費！

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▲信用卡情境圖。（圖／資料照）

▲看準點數經濟商機，多家銀行陸續祭出高額回饋，信用卡達人寶可孟最推薦3張信用卡。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

工作3年的小資族花花，看到多家銀行近期提供信用卡高額紅利點數回饋，想要精打細算的她卻不知道從何挑起，對此感到傷腦筋，究竟該怎麼選則一張最為適合自己的信用卡才好？

信用卡達人寶可孟，特別挑出最值得推薦的3張點數回饋信用卡，包括北富銀J POINTS卡、聯邦銀行賴點卡及玉山銀行Only卡，同時也分享挑卡撇步，讓大家一目了然，將回饋拿好拿滿。

請繼續往下閱讀...

寶可孟說，第一張是「北富銀J POINTS卡」，即日起國內一般消費回饋從原本的1%變3%回饋，舉例來說，消費滿100元會回饋3點LINE POINTS點數，且回饋無上限的特性，相當吸引人。

▲▼點數回饋神卡比一比。（圖／記者紀佳妘製表）

▲點數回饋神卡比一比。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

第二張「聯邦銀行賴點卡」，主打國內2%、國外3%高額回饋，且LINE Points點數回饋無上限，若綁定LINE Pay Money繳交聯邦卡費可多拿2%回饋，也就是國內4%、國外5%回饋，但回饋月上限為300點，相當於月刷1萬5,000元內，可享國內4%、國外5%回饋，刷超過額度則以國內2%、國外3%的方式回饋。

第三張「玉山銀行Only卡」，推出「紅利倍多芬」會員禮賓制度，分為Level 1至Level 5共5種回饋機制，也就是刷愈多，點數累積愈快，最高可享13倍紅利點數，相當於現金回饋5.2%。

整體來看，寶可孟認為，民眾可選擇這2張信用卡J POINTS卡、賴點卡，可以相互搭配使用，將回饋拿好拿滿；至於不想多卡在手的民眾，則可選擇賴點卡，儘管每月回饋上限300點，但對一般人而言，該額度其實很夠用；另針對想要紅利點數效果放大的民眾，就可選Only卡，無論在國內或國外消費，都是不錯的選擇。

寶可孟也建議，民眾可以先從自己習慣的行動支付著手，如街口支付回饋的是街口幣、LINE Pay回饋的是LINE Points、拍錢包回饋的是P幣，優先挑選自己熟悉的支付所搭配的信用卡；此外目前卡片都免年費，請不用太擔心「年費」的問題。

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