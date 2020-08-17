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黎巴嫩千人示威向鎮暴警縱火　「挺真主黨」總統拒請辭

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▲▼黎巴嫩總統米歇爾認為自己將繼續擔任政府看守者的角色，可望延續真主黨勢力。（圖／路透）

▲黎巴嫩總統米歇爾認為自己將繼續擔任政府看守者的角色，可望延續真主黨勢力。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

黎巴嫩大爆炸案發生後，總統米歇爾（Michel Aoun）在10日接受總理哈桑（Hassan Diab）的請辭，但拒絕跟隨哈桑一併卸職，要求政府必須繼續擔任看守者的角色，直到組建新內閣。

儘管爆炸發生後，儘管米歇爾並不願意，他的辭職在內閣10日全體請辭的壓力下勢必不可避免，但根據《半島電視台》，米歇爾15日在受訪時宣布自己將留任兩個月，讓各黨派就改革路線先達成共識。

他表示，「如果我辭職了，就必須要立刻組織一場大選，但黎巴嫩現在的情況不允許如此。至於爆炸案的調查，過程十分複雜，我已經要求司法委員監督這次調查，但並非如眾人所願很快就能夠結束。」

貝魯特港口爆炸案造成約170人死亡，6千人受傷。多數黎巴嫩人將爆炸歸咎於政府的腐敗與疏忽，讓30萬人無家可歸，平白損失逾150億美元。

總理迪亞布卸任後嚴厲譴責，我們與改革之間存在著巨大的權力鴻溝，「這種『犯罪』是腐敗的結果，腐敗程度甚至大於『國家』。我退一步，是為了與人民站在一起，與改革並肩作戰，願真主護佑黎巴嫩」

從去年10月開始，民眾發動多起大規模暴力示威遊行，要求根除根深蒂固的腐敗以及無能的領導階層。大爆炸發生後，8日更是聚集了上千名群眾在市中心暴動，一度占領經濟部、能源部和銀行公會會所，遭到安全部隊的強力鎮壓，造成共有728人受傷，一名警察在群眾反抗中喪生。

▲▼貝魯特街頭民眾縱火示威，與鎮暴部隊對峙。（圖／路透）

▲貝魯特民眾街頭向警察縱火抗議，與鎮暴部隊對峙。（圖／路透）

據《半島電視台》的記者史密斯（Bernard Smith）報導，「這一系列的改革具有挑戰性，因為黎巴嫩的選舉制度是為了『保護政治菁英』所設立的，要改變仍須通過那些政治菁英的允許。即使像那像的災難性爆炸也不足以讓這些人放棄對權力的控制，這就是為什麼群眾認為需要國際壓力的原因。」

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