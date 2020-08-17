　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

建設5G害4G行動通訊申訴暴增　中華電回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼5G。（圖／記者邱倢芯攝）

▲中華電信指出，5G與4G使用的頻譜不同，不會相互影響上網速度。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

通傳會（NCC）日前公布了一份報告顯示，中華電信於6月的行動通訊申訴量較去年同期增加了4成之多，且是5家電信商中唯一客訴量成長的業者，主要的申訴原因在於，有許多用戶都認為，5G開台之後電信業者疑似調降4G網速，迫使用戶升級較貴的5G網路。對此，中華電信回應，5G與4G使用的頻譜不同，不會相互影響上網速度。

先前中華電信行動通訊分公司副總經理胡學海在受訪時曾指出，中華電並沒有調降4G的網路速度，民眾認為4G網速變慢，有可能是因為先前疫情影響，使得民眾對於網路的頻寬需求增加，因此有部分用戶會感覺4G好像變慢了。

請繼續往下閱讀...

不料，今（17）日卻有媒體報導指出，胡學海「承認」建設5G會影響4G收訊，只不過這樣的影響相當短暫。

對於此一說法，中華電也回應指出，雖然5G不會影響4G速度，但是因為中華電近期積極建設5G，而5G共構基地台啟用前會進行一次性暫時關機，因此會短暫影響4G用戶收訊。

中華電信也承諾，隨著5G建設加速，未來在施工前會以簡訊通知受影響的用戶，使客戶服務更為完善。

而針對此一事件，有另家電信業者也表示，在4G基地台上加掛5G的確需要做一次性的暫時關機，只不過這樣的「升級」時間，大多會落在凌晨2~4點的時間，就像手機軟體更新的概念一樣，會選在大多數人休息的時間進行升級。

另外，此一業者也認為，其實在4G的時代，基地台也需要時常更新，短暫關機這件事絕對不是只有在5G時代才會發生；有的時候消費者覺得4G網速有變慢，有可能只是「心理因素」影響，或者是聽到身旁有人在抱怨4G網速變慢，自己也可能會有感受放大的作用。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
不爽李眉蓁被酸「世紀慘敗」　趙少康氣到甩筆
7號颱「無花果」可能生成！　移動路徑出爐
好市多「Chloe太陽眼鏡」驚見1折價！她手癢想包4色
小小瑜沒穿內衣！　挺E級巨胸「伸手扯衣領」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股上周當沖比飆近2年新高　黃天牧：投資人選低股價標的操作

信用卡達人最推薦3張無腦刷神卡　最高回饋無上限還免年費！

過去不看好黃金！巴菲特罕見買入「167億黃金資產」　出清高盛

建設5G害4G行動通訊申訴暴增　中華電回應了

最有錢／瞄準Q2財報亮點股　小資也能大翻身

蘋果前CEO：今年市值衝上2兆美元　2030年iPhone比原始機「強大十億倍」！

無薪假家數增66家、231人　勞動部：主要是製造業增加

全職研發人員教育訓練費　擬可投資抵減　會計師：現在可開始檢視

規模愈大責任愈重　富邦人壽資產總額突破5兆

資產多角化佈局！上半年券商複委託高達1.76兆元　國人鍾愛美股、美ETF

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

就要小饅頭～萌娃雙手高舉崩潰　偷瞄鏡頭被抓包...原來是「戲精」

哈林《情非得已》.《缺口》經典歌連發　周湯豪壓軸登場「帥到分手」

台股上周當沖比飆近2年新高　黃天牧：投資人選低股價標的操作

信用卡達人最推薦3張無腦刷神卡　最高回饋無上限還免年費！

過去不看好黃金！巴菲特罕見買入「167億黃金資產」　出清高盛

建設5G害4G行動通訊申訴暴增　中華電回應了

最有錢／瞄準Q2財報亮點股　小資也能大翻身

蘋果前CEO：今年市值衝上2兆美元　2030年iPhone比原始機「強大十億倍」！

無薪假家數增66家、231人　勞動部：主要是製造業增加

全職研發人員教育訓練費　擬可投資抵減　會計師：現在可開始檢視

規模愈大責任愈重　富邦人壽資產總額突破5兆

資產多角化佈局！上半年券商複委託高達1.76兆元　國人鍾愛美股、美ETF

傑出青年女官員「甘於被圍獵」　大搞權錢色交易遭開除懲處

二戰後最慘！日本GDP年率暴退27.8%　鎖國、自肅成主因

高市補選「以鵝傳兒」新成語出爐！宅神：捧出農產品明星...網見證歷史

屏東男冒雨駕車笠頂山用餐　路面濕滑卡山溝…熱心警民助脫困

狂粉想摸胸遭拒怒喊「告死你們！」　館長監視器還原：3天沒道歉求償百萬

停業建商保留戶法拍底價逾9千萬　66%買公設！再加7個沒產權車位

獨／「鼎威」打蘋果維修領導品牌竟賣仿品　負責人判刑6月還要賠337萬

情有獨鍾當「樓主」！狂蒐豪宅後　王文洋悄買整棟復北總部

驚悚！裸女「胸腹中刀」皮肉開花側躺暗巷　警員趕到開3槍…浴血畫面曝

市民高架追撞紅牌重機、特斯拉　駕駛一恍神恐慘賠！揪出騎士只有普通駕照

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

財經熱門新聞

月薪25萬住台北！他曝超樸實生活

最狂年代：掃地阿姨年終100個月

年薪僅33萬！網曝有「這條件」：我願意

不敗教主陳重銘「選股三原則」曝光

加油要快！中油宣佈油價明起調漲「九五汽油站上24元大關」

桃園以南13縣市大雨特報　台南市永康、仁德區二級淹水警戒

康友-KY開盤「連吞7根跌停」！股價僅剩56.6元　明日起暫停交易

幸福！和泰車宣布加薪3%+9個月獎金

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

存錢後生活更踏實！人妻分享「8種轉變」

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

掌握3+2原則　輕鬆挑出優質高息ETF

台灣女性退休調查　想月領4萬8就要這樣做

退休金準備900萬！靠投資2寶達標

更多熱門

相關新聞

半導體、5G產業加持！　台南平均薪資超越高雄、逼近40K

半導體、5G產業加持！　台南平均薪資超越高雄、逼近40K

根據1111人力銀行針對上班族進行調查顯示，全台有近4成上班族對於台南市抱持好感，並表示未來會想移居該地，且從資料庫中彙整資料後發現，2020年1-6月的臺南市平均薪資來到3萬9,266元，略高於鄰近的高雄市3萬8,068元。

OPPO Watch預計8/21在台上市

OPPO Watch預計8/21在台上市

三星Galaxy Note20最低0元入手

三星Galaxy Note20最低0元入手

台灣三星下半年目標5G產品銷售要達整體20%

台灣三星下半年目標5G產品銷售要達整體20%

中華電Galaxy Note20頂規版最高可折近3.2萬元

中華電Galaxy Note20頂規版最高可折近3.2萬元

關鍵字：

中華電信5G網速4G5G元年

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

賓士加300害慘！加油員要多問3字

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

70歲老伯「包尿布來取餐」！外送員蹲下伸援手

羅霈穎4億遺產怎分配？　律師親解繼承順序

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面