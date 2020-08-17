建設5G害4G行動通訊申訴暴增　中華電回應了

▲中華電信指出，5G與4G使用的頻譜不同，不會相互影響上網速度。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

通傳會（NCC）日前公布了一份報告顯示，中華電信於6月的行動通訊申訴量較去年同期增加了4成之多，且是5家電信商中唯一客訴量成長的業者，主要的申訴原因在於，有許多用戶都認為，5G開台之後電信業者疑似調降4G網速，迫使用戶升級較貴的5G網路。對此，中華電信回應，5G與4G使用的頻譜不同，不會相互影響上網速度。

先前中華電信行動通訊分公司副總經理胡學海在受訪時曾指出，中華電並沒有調降4G的網路速度，民眾認為4G網速變慢，有可能是因為先前疫情影響，使得民眾對於網路的頻寬需求增加，因此有部分用戶會感覺4G好像變慢了。

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不料，今（17）日卻有媒體報導指出，胡學海「承認」建設5G會影響4G收訊，只不過這樣的影響相當短暫。

對於此一說法，中華電也回應指出，雖然5G不會影響4G速度，但是因為中華電近期積極建設5G，而5G共構基地台啟用前會進行一次性暫時關機，因此會短暫影響4G用戶收訊。

中華電信也承諾，隨著5G建設加速，未來在施工前會以簡訊通知受影響的用戶，使客戶服務更為完善。

而針對此一事件，有另家電信業者也表示，在4G基地台上加掛5G的確需要做一次性的暫時關機，只不過這樣的「升級」時間，大多會落在凌晨2~4點的時間，就像手機軟體更新的概念一樣，會選在大多數人休息的時間進行升級。

另外，此一業者也認為，其實在4G的時代，基地台也需要時常更新，短暫關機這件事絕對不是只有在5G時代才會發生；有的時候消費者覺得4G網速有變慢，有可能只是「心理因素」影響，或者是聽到身旁有人在抱怨4G網速變慢，自己也可能會有感受放大的作用。