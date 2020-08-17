過去不看好黃金！巴菲特罕見買入「167億黃金資產」　出清高盛

▲巴菲特大量購入巴里克黃金公司的股票。（圖／達志影像／美聯社）

記者林妤柔／綜合報導

向來討厭黃金的巴菲特，在今年第二季購入大量巴里克黃金公司的股票，同時大舉清倉高盛股票、減持美國第四航空持股，跌破不少人的眼鏡。

根據美國證監會（SEC）公佈最新檔案顯示，今年第二季巴菲特執掌的投資公司波克夏大量買入黃金礦業公司巴里克黃金公司（Barrick Gold Corporation）近2100萬股股票，價值5.63億美元（約167億台幣）。

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根據《新浪財經》報導，巴菲特認為黃金不具備生產力，在2018年，他在波克夏的股東大會上，比較1942年以來，投資黃金和股票的回報率，兩者相差130倍。他指出，炒金不如炒股，因為股票是生產性資產。

雖然黃金在創下突破2000美元的紀錄後，上週二重挫逾5%，創下7年來最大單日跌幅。截至稍早，12月黃金期貨價格下跌0.09%至每盎司1948美元。

▲瑞信銀行未來仍看好黃金價格。（圖／路透）

奇怪的是，巴菲特雖然討厭黃金，卻很喜歡白銀。據悉，波克夏此前持有約1.3億盎司的白銀資產，且仍在不斷買入。據海外媒體統計，巴菲特的白銀持倉成本在5美元附近。期貨持有量約占期貨市場白銀總持倉量的25%，相當於當時全球一年的白銀總產量。

此外，第二季度巴菲特除了購買黃金礦業公司的股票之外，還大舉清倉高盛股票、減持美國第四航空股票；目前蘋果公司股票是巴菲特最大持倉，約占總資產的44%。

馬裡蘭大學史密斯商學院金融學教授David Kass認為，巴菲特長期對投資黃金抱持懷疑態度，這次卻出現在波克夏的投資組合中，幾乎可視為是回避風險，以度過可能的艱難時期。

不過，瑞信銀行（USB）卻大幅上調2021年黃金價格預期，由原來的1800美元上調至2500美元。該行認為，弱勢美元、美國債息向下，以及普遍的通貨膨脹預期，均推高金價至紀錄高位。

著名暢銷書《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert T. Kiyosaki）持續看好黃金、白銀及比特幣，指出現在仍是買入更多黃金、白銀及比特幣的「極佳時機」。他認為，目前龐大的負債與疲弱的經濟是真正的問題，若要解決的話，美聯儲一定要印鈔票，所以現在仍是購買上述資產的最佳時機。

其他貴金屬部分，截至稍早，9月白銀價格上漲0.12%至每盎司27.29美元；10月鉑金價格下跌0.10%至每盎司958.1美元；9月鈀金上漲1.42%至每盎司2174.2美元。