無薪假家數增66家、231人　勞動部：主要是製造業增加

▲本期無薪假家數增66家、231人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（17）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到800家，實施人數1萬9689人。跟上期公布的數據相比之下，本次新增66家，人數增加231人。

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為製造業312家、批發及零售業246家、支援服務51家；實施人數前三名依序為製造業1萬3432人、批發及零售業3752人、運輸及倉儲業607人。

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對此，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，這次公布減班休息的統計顯示，家數增加較多，但在人數的變動就比較微幅增加，主要在民生工業的部分增加了5家但少了1千多人，這主要是因為有某家隱形眼鏡大廠結束實施無薪假，光就這一家就有一千多人結束無薪假，這是主要造成家數增加，人數增幅減少的主因。

黃維琛說，若是沒有這家大廠結束實施無薪假，這次的無薪假人數還是會大幅增加。

另外，黃維琛也說，在運輸及倉儲業的部分人數還是偏多，主要是因為邊境管制的關係，飛機無法飛，導致不少航空公司執行無薪假的關係；另外，在批發零售業部分人數與家數仍是偏多，最主要是因為批發零售業與製造業有連動關係，由於部分製造業是外銷為主，但目前受制於疫情封城關係所以連帶製造業與批發零售一起不好。

