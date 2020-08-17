最有錢／瞄準Q2財報亮點股　小資也能大翻身

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先前台股大盤指數一路上揚，台股財報周，到底有哪些股票是反應過度？又有哪些優質潛力股或是地雷股，投資人要好好注意一下呢？本週《雲端最有錢》邀請修正式價值投資達人陳啟祥、財經系教授鄭廳宜、算股達人陳喬泓，來替大家分析最新的財報動向。

台股衝高萬三之後進入震盪，漲多的個股面臨拉回修正，10日台股上市櫃公司才發布完畢7月營收數字，共計有115家公司的7月合併營收繳出歷史新高的好成績，多數集中在疫情受惠股口罩、遠距辦公、遠距教學、5G供應鏈及去美化／去中化受惠股如NB、散熱模組、光通訊、IC設計、蘋果剪刀腳鍵盤、風電等。

7月以來，台股股市漲漲漲，到底股市齊漲是貨真價實還是反應過度？Q2財報旺季到，股市回歸基本面操作，下半年受到疫情衝擊，電子股依舊表現亮眼，第2季每股後盈餘（EPS）超越第二季，甚至出現季增翻倍成長。

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小資族想要為自己加薪，早日達到財富自由，就要好好在股市裡挑對股票，投資回歸基本面，學習看財報更是一等一的大事，那些股票是亮點股，哪些又是地雷股千萬別踩呢？跟著修正式價值投資達人陳啟祥、財經系教授鄭廳宜、算股達人陳喬泓學習從財報抓出亮點股，讓你小資族也能大翻身！更多精采內容請鎖定8月17日的《雲端最有錢》！