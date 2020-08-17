外送員有生理假！印度最大送餐公司佛心：變性人也適用

▲Zomzto宣布，女員工可因經期不適請生理假，跨性別者也適用。（圖／翻攝自twitter／@Zomato）

記者謝欣辰／綜合報導

印度最大的食品外送公司Zomato宣布，將每年為所有女員工提供10天的「生理假」，這在女性月經仍然是禁忌話題的國家來說，是一個重要的里程碑。Zomato創始人兼首席執行官戈雅爾（Deepinder Goyal） 在15日發表的聲明提到，女性和跨性別者有權在經週期休一天假。

據CNN報導，戈雅爾在致員工的一封電子郵件提到，「在Zomato，我們希望樹立信任，真理和接納的文化；請假不帶任何羞恥或污名，請隨時告訴內部小組的成員，您需要休假。」他鼓勵那些因經期不適而遭受過「不必要的騷擾」或「令人反感的評論」的人請假，並告訴男員工，「這對我們來說應該不會感到不舒服。」

戈雅爾補充，「這是生活的一部分，我們不完全了解女性經歷的事情，但當她們經期不適時，我們需要給予信任；我知道，月經來潮對很多女性來說都是非常痛苦的，如果想在Zomato建立一種真正的合作文化，就必須支持生理假。」

月經在印度是一個禁忌話題，許多女性在經期期間被視為不純潔和骯髒，不被允許做飯或觸摸任何人。這種無意識的社會恥辱感使她們不敢公開談論月經，也意味著沒辦法得到有關的衛生教導。

Zomato的生理假措施引起了辯論，有人在Twitter上抱怨婦女應享有12天而不是10天的假期；其他人則不同意請假，其中一人說道，這相當於「特殊待遇」，並警告，給婦女放生理假會使她們在工作場所更容易受到性別歧視。

倡導印度婦女權利的非營利性社會研究中心主任Ranjana Kumari承認，有些人認為，請假似乎使婦女有殘疾，並且可能更難就業；但仍然對Zomato的倡議表示支持，這有助於使女性的身體正常化，並讓她們照顧自己的健康。