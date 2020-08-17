日媒：中國稀土出口量大減7成「疑報復美國新招」

▲稀土 。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

日媒共同社報導，中國稀土出口量自今年初開始明顯下滑，7月出口量與去年同期相較大減69.1%，由於美國稀土有8成依賴中國進口，供應包括軍事在內的高科技產業，預料在此美中關係緊張的時刻，若稀土出口停滯，恐怕會成為兩國間新的導火索，但從另一方面推測，這也可能是中國對川普政府排除中國企業的報復手段。

▲中國稀土出口量大減，可能成為美中新導火索（圖／路透社，下同）



報導指出，稀土出口減量在4月後變得明顯，推測是因疫情全球大流行導致外需下滑，且國際物流也中斷的結果。而另一方面，稀土被中國定位為「戰略資源」，4月決定設置研發新材料和應用技術的研究中心，反映出中方計畫稀土資源不依賴出口，而轉換至加強本國產業的方針。據中國海關總署說法，中國7月稀土出口量僅1620噸，相比去年同期的5243噸減少約7成左右。

▲稀土 。（圖／路透社）



文內提到，對於川普政府向台灣出售地對空攔截導彈愛國者三型飛彈（PAC-3）一事，中共當局表示將制裁製造商美國洛克希德•馬丁公司。官媒《環球時報》則指出，未來可能限制尖端武器生產中不可或缺的稀土供應。

報導指出，美國正在推進確保稀土的替代供應源，但「短期內很難達成」。美中曾計畫15日進行第一階段經貿磋商，但後來協調受阻，共同社對此分析，若美國不滿持續擴大，啟動新一輪對華制裁，中國可能啟動稀土出口限制的報復措施。