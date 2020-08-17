15歲染疫少女出現「幻覺、癲癇」性格大變！　媽淚訴：好像變回4、5歲

▲英國一名15歲少女感染新冠肺炎以後腦部受損，出現幻覺、癲癇等症狀，行為與顏與退化成像是4、5歲的兒童。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

來自英國倫敦的15歲的少女妮雅（Nia Haughton）感染新冠肺炎，一度病危裝上呼吸器，在加護病房奮鬥2周後，情況終於改善，但卻因腦部受損，出現幻覺、嚴重癲癇等症狀。母親賈斯提娜（Justina Ward）形容，女兒現在的行為與說話方式「就像是4、5歲一樣」，性格也彷彿完全變了一個人。

綜合《鏡報》、NBC報導，妮雅出現咳嗽、高燒症狀大約1.5周後，於今年4月被送往伊芙莉娜倫敦兒童醫院（Evelina London Children' s Hospital），因病情持續惡化，住進加護病房，這才確診染疫。她的肺部受創，裝上呼吸器，醫護還將其身體翻過來呈「俯臥」（proning）姿勢，讓更多氧氣進入肺部與血液。

“I don't know which was scarier, her being on the ventilator not being able to breathe, or the fact that she came out of... 由 NBC News 發佈於 2020年8月5日 星期三

妮雅一度好轉，但幾天後再度惡化，甚至出現幻覺，在病房裡看見實際上不在場的人，也很擔心癲癇發作。她現在難以清楚言語，記憶力衰退，「我無法分辨什麼是真的，非常可怕。我會聽見一些聲音，非常痛苦」。

根據醫師診斷，妮雅罹患腦炎（Encephalitis），可能導致幻覺、癲癇、無法言語、聽力與記憶問題等併發症，若不及早治療，甚至可能危及生命。賈斯提娜說，「我不知道哪一個比較可怕，是她（妮雅）無法呼吸，裝上呼吸器，還是她擺脫了它（疾病）卻出現完全不同的性格。她的臉部表情改變了，不會算術，她就像是4、5歲一樣」。

由於已經出現數起類似病例，外界擔憂，新冠病毒是否會阻礙發育孩童的腦部成長，造成永久傷害。根據《美國醫學會雜誌．神經病學》（JAMA Neurology）上個月發表的研究，大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）分析27起病例發現，4名重症確診孩童出現明顯的新型神經症狀，包括腦部病變、頭痛、肌肉無力、反射減弱。

►「塔木德酒店集團」雙人房住宿券 超殺價登場！



