月薪55K背車貸16K！喜歡「刷卡付費」嫌記帳困難　她嘆：錢都不知去哪

▲如何規劃理財，是許多人心中的疑問。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

如何透過儲蓄，進而買房與規劃生活，一直是多數民眾思考的理財議題，有些人賺很多，但卻不知道該如何儲蓄，導致賺來的錢在無形中就花完了。一名網友提出，自己月薪5萬5000元，但是分成五次領薪，不知道該用什麼方式，才可以準確紀錄錢都花到哪裡，也想知道存錢的方法。

原PO在臉書「存錢公社」發文，自己每個月的薪資是5萬5000元，但是卻分成5次領，「1日領5千，5日領兩萬，10日領一萬、20日領一萬、30（31）日領一萬」，每個月底還要繳一筆1萬6000元的車貸。喜歡使用刷卡的方式付錢，希望可以藉此提升在銀行的信用；記帳則使用手機APP，刷卡金額都會自動記錄在裡面，「但也是有需要付現的時候，這要怎麼才能準確紀錄錢都花到哪裏去？」

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▲平常養成記帳的習慣，可以更清楚的分配金錢的使用。（圖／pixabay）

有人網友建議原PO，可以把每一筆支出都記錄在APP上，但原PO卻回，「因為有刷卡跟現金，每天要整理錢真的有點難度，而且有時候整理起來差一點點，我心情都非常差」。也有許多網友建議她不要買車，她則回，「不能沒有車子，家裡只有這台車，而且貸款剛過一半而已。」

也有其他網友提供方法，「1.每天帶固定的現金出門、2.有小額消費就拍照紀錄、3.回家用照片來核銷做紀錄、4.隔天再帶固定的現金出門」、「5號的2萬固定存起來，10、20號留著繳車貸，30、1號的留下當生活費及其他付款開銷」、「記一下每個月的開銷、帳戶分開銷跟存錢各一個、領錢的時候就分配好，要存的錢跟生活開銷」。