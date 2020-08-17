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上萬人上街示威控「靠舞弊當選」　白俄總統反控北約組軍步步逼近！

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▲▼白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

文／中央社明斯克16日綜合外電報導

白俄羅斯總統魯卡申柯今天指控北大西洋公約組織在西部邊境集結軍隊，逼迫他重新大選，但他誓言不會屈服。數萬名反對魯卡申柯的白俄羅斯民眾在首都明斯克示威，要他下台。

白俄羅斯反對派支持者指控掌權已26年的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）靠舞弊贏得9日總統大選，因而連日走上街頭抗議。但至少有2人在鎮壓行動中喪命，並有數千示威者被捕。反對陣營號召民眾踴躍出席今天在明斯克（Minsk）舉行的「為自由遊行」集會。

路透社報導，魯卡申柯的支持者今天也在明斯克舉行選後首場集會，現場安全戒備森嚴。魯卡申柯對群眾發表慷慨激揚的演說，指稱北大西洋公約組織（NATO）的戰車和飛機已部署在距離白俄羅斯邊界僅15分鐘路程的地點。

他表示：「北約部隊正在我們的大門口。立陶宛、拉脫維亞、波蘭和烏克蘭都命令我們重新選舉。」但魯卡申柯說，若重新大選，白俄羅斯將「亡國」。

北約隨後發布聲明，否認在白俄羅斯西部邊界附近加強軍事部署。聲明寫道：「北約在這個區域並未增兵。北約在聯盟東部數國的軍事部署，不是要威脅任何國家，純粹為了防禦且嚴守適當規模，目的是要防範衝突和維繫和平。」

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲盧卡申科（Alexander Lukashenko）遭控靠舞弊贏得大選。（圖／路透）

北約還要求白俄羅斯當局保障人民基本自由，包括和平示威權利。魯卡申柯已因鎮壓反對人士，面臨歐洲聯盟（EU）施壓。

俄羅斯今天則表示，總統普丁（Vladimir Putin）已告知魯卡申柯，依據兩國聯合軍事協定，當白俄羅斯遭遇外部壓力時，俄方已準備好在必要情況下提供白俄軍事協助。

法新社報導，白俄羅斯反對陣營號召民眾響應出席選後最大一場示威遊行，今天有數以萬計反魯卡申柯的群眾沿著明斯克的獨立大道（Independence Avenue）前進，沿途高喊「滾蛋！」

他們比出勝利手勢，手持鮮花和氣球。許多人著白色裝扮，這個顏色已成為白俄羅斯反對運動代表色。民眾高舉的抗議標語，包括「我們反對暴力」和「魯卡申柯必須對酷刑和死亡給交代」。

根據法新社記者在遊行最高峰地點一座戰爭紀念碑附近估算，今天這場活動最多有10萬人聚集。

魯卡申柯的媒體聯絡人則說，今天有5萬人參加支持魯卡申柯的集會。但法新社記者估計，現場頂多只有約1萬人。白俄羅斯反對派媒體則報導，魯卡申柯用巴士把國內其他地方的民眾載來明斯克參加集會，這些人是被迫出現。

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