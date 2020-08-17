紐西蘭病例再添9宗　總理：大選延後4週…不再延了！

▲紐西蘭衛生部秘書長在記者會公佈該國新冠肺炎最新情況。（圖／翻攝紐西蘭衛生部直播）

記者葉睿涵／綜合報導

紐西蘭衛生部秘書長布魯斐德（Ashley Bloomfield）公佈，17日境內新增9例確診病例，均為社區傳播。由於疫情重燃導致選舉造勢活動受阻，最大城市奧克蘭也在上週進入封鎖狀態，總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（17）日將原訂於9月19日的國會大選延後4週至10月17日舉行。

據紐西蘭網站Stuff報導，布魯斐德今天在當地時間下午1點舉行的記者會上指出，雖然傳染源仍然未知，但目前所有的病例都與最初的群聚感染集群有關，其他城市也未有新的確診病例，他們希望該病毒不會傳播到群聚的集群之外。

此前，反對黨領導人柯林斯（Judith Collins）就曾透過媒體喊話，要求阿爾登將大選推遲至11月甚至明年舉行，以避免加劇疫情傳播。根據當地法律，阿爾登有權利將大選延後2個月舉行。

《美聯社》指出，阿爾登在宣布延後大選時表示，她希望可以確保紐西蘭的選舉有序進行，讓所有選民能獲取有關政黨和候選人的所有信息。不過她也強調，「在疫情流行期間，韓國和新加坡等國還是設法舉行了選舉」，因此無論未來病毒爆發的情況如何，她都不會考慮再將選舉推遲。