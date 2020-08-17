　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

惡母大鬧婚禮！狠嗆新娘「整容爛貨」　伴郎「神救援」奪麥趕出現場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼婚禮（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名新娘發文表示，自己的媽媽竟然大鬧婚禮。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

怎麼會有這種媽媽？國外一名網友日前在網路論壇上發文揭露親生母親在她婚禮上所做的惡劣行徑，隨即引發網友熱烈迴響。這名新娘表示，她的媽媽在婚禮上不斷嘲笑自己整容，不但污辱女兒外表，還語帶戲謔地諷刺新郎未來只能跟她擠在一間小公寓內，更大酸當事人是一件「損壞的物品」。據悉，這名不速之客馬上就被伴郎搶走麥克風，轟出婚禮現場。

根據《紐西蘭先驅報》報導，這名新娘2019年與男友共同步入人生的下一個階段，雖然平時她與母親的關係不甚良好，但她仍然邀請了母親參加自己的婚禮。誰知道這個決定卻成為一大夢魘。新娘說，她的母親在台上拿到麥克風後，便開始一連串的攻擊性發言，甚至沒有說出女兒的名字，從頭到尾都以「新娘」代稱。

▲▼婚禮,結婚,新郎,新娘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新娘母親大嗆當事人，隨即遭人轟出現場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這名荒唐的母親面對賓客們說，「我很高興新娘找到一個不在意外表的男人，因為我不知道她為何會接受整形手術。」她還說，新娘永遠負擔不起好房子，希望新郎能夠容忍在一間破公寓生活，也幸好新郎在新娘被診斷出慢性病之前就跟她在一起了，不然一定不會跟她攜手共度一生。新娘表示，她的母親從很小的時候就會不停攻擊她的外表。

根據《福斯新聞》報導，正當新娘母親滔滔不絕地說著那些荒唐的言論時，所有賓客全都愣在那裡。新娘表示，她19歲時曾被一名男子騷擾了一年多，這起事件不但嚴重影響她的身心健康，新娘甚至因此休學。然而在婚禮上，她的母親卻提起這件事，並諷刺她是「損壞的物品」。

就在這時，一名伴郎衝上前去，搶走了新娘母親的麥克風，並將她轟出婚禮現場，新郎馬上將新娘帶到露台上喝酒調整心情，婚禮樂隊則是繼續演奏緩和現場氣氛。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
吃卜蜂長大！　他一查是「泰國公司」非本土企業
不爽李眉蓁被酸「世紀慘敗」　趙少康氣到甩筆
7號颱「無花果」可能生成！　移動路徑出爐
好市多「Chloe太陽眼鏡」驚見1折價！她手癢想包4色
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

二戰後最慘！日本GDP年率暴退27.8%　鎖國、自肅成主因

15歲染疫少女出現「幻覺、癲癇」性格大變！　媽淚訴：好像變回4、5歲

背後傳來水聲爸一回頭　驚見8歲兒被鱷魚「咬在口中」瞬間消失

惡母大鬧婚禮！狠嗆新娘「整容爛貨」　伴郎「神救援」奪麥趕出現場

影／71歲總統沙灘受訪「突然跳海」！神救翻船落水妹　勇猛泳姿曝光

新冠病毒來自雲南礦井？科學家挖8年前「詭異巧合」　清理蝙蝠糞2周染病亡

白俄羅斯示威延燒「20萬人怒吼總統下台」　俄國表態願提供軍事援助

快訊／剛被爆料吐血...安倍晉三今緊急就醫！官員坦承：他最近很累

上萬人上街示威控「靠舞弊當選」　白俄總統反控北約組軍步步逼近！

義大利疫情再失控　政府硬起來下令「全國舞廳」停業3週

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

就要小饅頭～萌娃雙手高舉崩潰　偷瞄鏡頭被抓包...原來是「戲精」

哈林《情非得已》.《缺口》經典歌連發　周湯豪壓軸登場「帥到分手」

二戰後最慘！日本GDP年率暴退27.8%　鎖國、自肅成主因

15歲染疫少女出現「幻覺、癲癇」性格大變！　媽淚訴：好像變回4、5歲

背後傳來水聲爸一回頭　驚見8歲兒被鱷魚「咬在口中」瞬間消失

惡母大鬧婚禮！狠嗆新娘「整容爛貨」　伴郎「神救援」奪麥趕出現場

影／71歲總統沙灘受訪「突然跳海」！神救翻船落水妹　勇猛泳姿曝光

新冠病毒來自雲南礦井？科學家挖8年前「詭異巧合」　清理蝙蝠糞2周染病亡

白俄羅斯示威延燒「20萬人怒吼總統下台」　俄國表態願提供軍事援助

快訊／剛被爆料吐血...安倍晉三今緊急就醫！官員坦承：他最近很累

上萬人上街示威控「靠舞弊當選」　白俄總統反控北約組軍步步逼近！

義大利疫情再失控　政府硬起來下令「全國舞廳」停業3週

遠眺台版愛琴海！馬祖忘憂山城秘境　還有紅槽豬肉披薩可以吃

嘉陵江洪峰過境！　市區「變大池塘」全淹了...2.8萬人緊急撤離

大貓熊柔柔47日齡睜眼啦！　第二階段「6名字」票選開跑

「我要找阿公」2歲女童走失哭喊　警載回公園助祖孫團圓

徐佳瑩挺6月肚開唱　替兒裝「避震系統」：先安靜唱快歌！

范國勇、張妙如、王秋嵐／看懂權勢性侵發生　助被害者發聲

創業全是巧合！她靠「兼職暴賺6位數」：敢做夢很重要

送完餐聽到微弱哭聲！　外送員在垃圾桶中找到嬰兒「頭上還有血漬」

25歲女洗澡發現右乳上多一顆！她怕爆急就診…醫：幸好發現得早

「28歲年薪240萬」跳槽流言纏身！　正妹主播高EQ回擊：不招人忌是庸才

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

國際熱門新聞

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

即／剛被爆吐血...安倍晉三今緊急就醫！

馬來西亞出現突變病毒：傳播速度快10倍

她與野牛自拍...下秒慘遭狠摔昏迷

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

靈異娃娃「安娜貝爾」驚傳逃跑！

台入境13天突確診　大馬嚴格檢疫曝

謝淑薇宣布退出美網！　準備紅土賽事再登場

美網開打倒數15天　日本好手錦織圭確診

老婆「肢解男星」飲血硬上冰冷屍！

老婆遭鯊咬！他「暴揍魚頭」救回愛妻

貝魯特爆炸原因翻盤？「恐攻機率大增」

泰國6年來最大抗議　萬人喊2訴求

川普弟紐約病逝　享壽71歲

更多熱門

相關新聞

他娶12歲女孩　新娘媽：有月經就能嫁

他娶12歲女孩　新娘媽：有月經就能嫁

烏干達東部伊甘加地區村落一名男子在家中舉行婚禮，對象為年僅12歲的女孩，儘管這場婚禮受到村長等人反對，但母親仍堅持把女兒嫁掉，更脫口「月經來了可以結婚」等語句，且外傳女孩在婚禮前一周就被帶到旅館同居。在婚禮開始之後，當地警方突襲民宅，直接逮捕新郎及新娘母親等人。

和平分手的前任寄喜帖！網：浪費錢

和平分手的前任寄喜帖！網：浪費錢

台中新娘一看鷹架籠痛哭！控婚宴崩壞

台中新娘一看鷹架籠痛哭！控婚宴崩壞

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

包1800想混吃喜宴　女生都穿小禮服

包1800想混吃喜宴　女生都穿小禮服

關鍵字：

新娘婚禮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

賓士加300害慘！加油員要多問3字

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

70歲老伯「包尿布來取餐」！外送員蹲下伸援手

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

羅霈穎4億遺產怎分配？　律師親解繼承順序

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面