　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西第一夫人篩檢轉陰！歐洲「疫情再起」義大利禁跑趴3周　法連2天超3000例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼巴西第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）最新篩檢呈陰性。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間17日上午8點27分，全球累計2159萬578例確診、77萬3649死。巴西第一夫人確診2周後，在社群網站上宣布最新篩檢結果為陰性；然而巴西等第疫情仍嚴峻，法國解封後，16日已是連續第2天新增逾3000例確診，義大利則為防疫情再起，當局下令全國索有舞廳、夜店暫停營業。

巴西累計334萬197例確診、10萬7852死，僅次於美國的540萬1167例確診、17萬19死。第一夫人蜜雪兒波索納洛（Michelle Bolsonaro）於7月底染疫，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等數名家族成員皆染疫。她於當地時間16日在社群網站上宣布最新篩檢結果，已經正式轉為陰性。

法國方面，目前累計25萬2965例確診、3萬410死。法國衛生部前一日通報3310例新增病例，過去24小時則再增3015人染疫，疫情再起的情況下，巴黎及南方大城馬賽（Marseille）的政府當局，已下令擴大外出須配戴口罩的範圍。

義大利方面，累計25萬3915例確診、3萬5396死。近期確診病例數有攀升跡象，部分原因為年輕人解封後頻繁參加派對，導致群聚感染擴散迅速；義大利政府16日下令，未來3周索有舞廳、夜店全數停業，至9月7日前再行評估。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
洗腎人口年增2000人！　吃這些食物保腎臟
變速球王「涉簽賭」被迫離場　10年後近況曝！年賣屋2億元
分手羅志祥4個月…周揚青突曬照甜喊「我老公」！畫面公開網全推
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利疫情再失控　政府硬起來下令「全國舞廳」停業3週

外婆上週剛病逝！巴西第一夫人染疫半月終轉陰

巴西第一夫人篩檢轉陰！歐洲「疫情再起」義大利禁跑趴3周　法連2天超3000例

謝淑薇宣布退出美網！　疫情和受傷超過10個月影響：還有點問題要克服

索馬利亞首都爆武裝攻擊！　槍手闖高級飯店「掃射引爆」至少5死10傷

白俄強人總統控「北約就在我們大門口」：若重新選舉　白俄就會亡國

美網開打倒數15天傳疫情！　日本好手錦織圭佛州確診

對抗中國擴張！美國兩黨議員聯手推新法案　4大方向加強和拉美合作

德國國民辣醬「吉普賽醬」引種族爭議　康寶決定改名重新亮相

泰國爆近6年最大規模抗議　萬人高喊解散國會、修憲

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

就要小饅頭～萌娃雙手高舉崩潰　偷瞄鏡頭被抓包...原來是「戲精」

哈林《情非得已》.《缺口》經典歌連發　周湯豪壓軸登場「帥到分手」

義大利疫情再失控　政府硬起來下令「全國舞廳」停業3週

外婆上週剛病逝！巴西第一夫人染疫半月終轉陰

巴西第一夫人篩檢轉陰！歐洲「疫情再起」義大利禁跑趴3周　法連2天超3000例

謝淑薇宣布退出美網！　疫情和受傷超過10個月影響：還有點問題要克服

索馬利亞首都爆武裝攻擊！　槍手闖高級飯店「掃射引爆」至少5死10傷

白俄強人總統控「北約就在我們大門口」：若重新選舉　白俄就會亡國

美網開打倒數15天傳疫情！　日本好手錦織圭佛州確診

對抗中國擴張！美國兩黨議員聯手推新法案　4大方向加強和拉美合作

德國國民辣醬「吉普賽醬」引種族爭議　康寶決定改名重新亮相

泰國爆近6年最大規模抗議　萬人高喊解散國會、修憲

義大利疫情再失控　政府硬起來下令「全國舞廳」停業3週

韓瑜脫了「舌吻交纏」洗鴛鴦浴！　《天之驕女》大尺度激情2分鐘…網驚：窒息式的愛

鄭爽「很早就放棄人設了」拋震撼彈！　「什麼商業價值」：我有的是市場…網掀戰

外送平台交通事故多　屏東市10個月29件！警加強取締違規

彰化6輛BMW遭砸！擋風玻璃全碎　警循線找人…他媽喊：我兒子有「思覺失調」

外籍男遊小琉球惡搞海膽！石頭砸死丟海裡...目擊者怒PO網海巡追兇

印地安人對戰老虎20連勝　快要追平大聯盟紀錄！

外婆上週剛病逝！巴西第一夫人染疫半月終轉陰

新台幣開盤升值0.2分　以29.54元開出

4600萬詐保「18歲嫩妻」酒店史起底！養套殺三部曲曝　尪死秒睡主嫌

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

國際熱門新聞

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

馬來西亞出現突變病毒：傳播速度快10倍

她與野牛自拍...下秒慘遭狠摔昏迷

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

台入境13天突確診　大馬嚴格檢疫曝

靈異娃娃「安娜貝爾」驚傳逃跑！

美網開打倒數15天　日本好手錦織圭確診

老婆「肢解男星」飲血硬上冰冷屍！

老婆遭鯊咬！他「暴揍魚頭」救回愛妻

泰國6年來最大抗議　萬人喊2訴求

川普弟紐約病逝　享壽71歲

貝魯特爆炸原因翻盤？「恐攻機率大增」

他廁所狂滴「詭異水漬」上樓敲門　驚見鄰居妹屍泡浴缸

德「吉普賽醬」引種族爭議　康寶決定改名

更多熱門

相關新聞

謝淑薇宣布退出美網！　準備紅土賽事再登場

謝淑薇宣布退出美網！　準備紅土賽事再登場

美國網球公開賽將於31日開幕，台灣女將謝淑薇今早在臉書發文，表示近期因疫情未歇，加上受傷治療超過10個月，身體仍需調適，因此宣布不參加今年美網賽事。她在文末謝謝球迷們的支持，並提醒大家做好衛生保健。

美網開打倒數15天　日本好手錦織圭確診

美網開打倒數15天　日本好手錦織圭確診

美海軍學院1.4%名學員確診新冠肺炎

美海軍學院1.4%名學員確診新冠肺炎

日防相河野：想加入「五眼聯盟」

日防相河野：想加入「五眼聯盟」

馬來西亞出現突變病毒：傳播速度快10倍

馬來西亞出現突變病毒：傳播速度快10倍

關鍵字：

義大利法國巴西全球確診新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

賓士加300害慘！加油員要多問3字

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

羅霈穎4億遺產怎分配？　律師親解繼承順序

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

短褲妹夜歸遭撲倒逞慾　反手捏蛋懲罰變態

童手癢害死11條魚　媽帶他登門道歉

更多

最夯影音

更多
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面