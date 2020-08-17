巴西第一夫人篩檢轉陰！歐洲「疫情再起」義大利禁跑趴3周　法連2天超3000例

▲巴西第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）最新篩檢呈陰性。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間17日上午8點27分，全球累計2159萬578例確診、77萬3649死。巴西第一夫人確診2周後，在社群網站上宣布最新篩檢結果為陰性；然而巴西等第疫情仍嚴峻，法國解封後，16日已是連續第2天新增逾3000例確診，義大利則為防疫情再起，當局下令全國索有舞廳、夜店暫停營業。

巴西累計334萬197例確診、10萬7852死，僅次於美國的540萬1167例確診、17萬19死。第一夫人蜜雪兒波索納洛（Michelle Bolsonaro）於7月底染疫，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等數名家族成員皆染疫。她於當地時間16日在社群網站上宣布最新篩檢結果，已經正式轉為陰性。

法國方面，目前累計25萬2965例確診、3萬410死。法國衛生部前一日通報3310例新增病例，過去24小時則再增3015人染疫，疫情再起的情況下，巴黎及南方大城馬賽（Marseille）的政府當局，已下令擴大外出須配戴口罩的範圍。

義大利方面，累計25萬3915例確診、3萬5396死。近期確診病例數有攀升跡象，部分原因為年輕人解封後頻繁參加派對，導致群聚感染擴散迅速；義大利政府16日下令，未來3周索有舞廳、夜店全數停業，至9月7日前再行評估。