　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

法德藥歐洲子公司宣布破產　為調整市場營運模式

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲法德藥經營團隊，左起為創辦人黃逸斌、董事長詹惠如、執行長鍾裕民。（圖／法德藥提供）

▲法德藥經營團隊。（圖／法德藥提供）

記者姚惠茹／台北報導

法德藥（4191）重訊公告，歐洲子公司聲請破產，因調整歐洲市場的營運模式、降低營運成本，已由歐洲子公司向法院提出相關計劃，並收到裁定通知，啟動破產程序，而公司喪失控制力時，全數除列帳載採用權益法的投資貸餘及相關資產或權益項目，預計增加稅前損失約605萬元。

法德藥表示，Pharmadaks EU Pharmaceutical Co.D.O.O.為法德藥持股70%的轉投資公司，但公司為了調整歐洲市場的營運模式、降低營運成本，今年6月22日董事會決議，不再對歐洲子公司提供資金挹注。

請繼續往下閱讀...

法德藥指出，依據歐洲斯洛維尼亞Ljubljani法院裁定，法德藥子公司Pharmadaks EU Pharmaceutical Co.D.O.O.因債務人無力償債，聲請法院裁定啟動破產程序，根據EU公司今年第2季會計師核閱數字，負債總額約為1892萬元。

法德藥說明，公司專精於緩控釋產品開發領域，以挑戰原廠專利的P4產品為主，保持每年約1~2件ANDA送件產品的開發效能，除美國市場外，也選擇力基產品在台灣及中國大陸市場送件，而旗下重磅產品抗思覺失調症用藥在大陸市場出貨穩定成長，促使上半年營收突破億元大關。

法德藥強調，公司近期研發成果不斷，藥證進度也大有斬獲，除了重磅產品美托洛爾緩釋片在3月底取得美國藥證，大陸註冊批文也已在6月23日取得優先審評資格，距離大陸首仿藥證向前邁進一大步，後續也將以中美雙報的方式申請中國註冊批文，兩大市場銷售規模逾60億元。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
變速球王「涉簽賭」被迫離場　10年後近況曝！年賣屋2億元
分手羅志祥4個月…周揚青突曬照甜喊「我老公」！畫面公開網全推
牛排館老闆冤死詐保「18歲嫩妻爽領4600萬」　無腦共犯8字
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新台幣開盤升值0.2分　以29.54元開出

台股指數站上12800點！康友明起暫停交易　開盤再跌停

康友-KY開盤「連吞7根跌停」！股價僅剩56.6元　明日起暫停交易

法德藥歐洲子公司宣布破產　為調整市場營運模式

年薪只有33萬但準時下班　網曝有「這條件」：願意做一輩子

桃園以南13縣市大雨特報　台南市永康、仁德區二級淹水警戒

存錢後生活更踏實　人妻分享「8種生活轉變」：很簡單也幸福

影／加油要快！中油宣佈油價明起調漲「九五汽油站上24元大關」

彰化離岸風電維運基地動土　打造亞太第一座離岸風電專屬運維港口

半導體、5G產業加持！　台南平均薪資超越高雄、逼近40K

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

就要小饅頭～萌娃雙手高舉崩潰　偷瞄鏡頭被抓包...原來是「戲精」

哈林《情非得已》.《缺口》經典歌連發　周湯豪壓軸登場「帥到分手」

新台幣開盤升值0.2分　以29.54元開出

台股指數站上12800點！康友明起暫停交易　開盤再跌停

康友-KY開盤「連吞7根跌停」！股價僅剩56.6元　明日起暫停交易

法德藥歐洲子公司宣布破產　為調整市場營運模式

年薪只有33萬但準時下班　網曝有「這條件」：願意做一輩子

桃園以南13縣市大雨特報　台南市永康、仁德區二級淹水警戒

存錢後生活更踏實　人妻分享「8種生活轉變」：很簡單也幸福

影／加油要快！中油宣佈油價明起調漲「九五汽油站上24元大關」

彰化離岸風電維運基地動土　打造亞太第一座離岸風電專屬運維港口

半導體、5G產業加持！　台南平均薪資超越高雄、逼近40K

外婆上週剛病逝！巴西第一夫人染疫半月終轉陰

新台幣開盤升值0.2分　以29.54元開出

4600萬詐保「18歲嫩妻」酒店史起底！養套殺三部曲曝　尪死秒睡主嫌

TOYOTA樂意搶佔400萬輛房車市場　直言：別人不想賣，那我們來賣

台股指數站上12800點！康友明起暫停交易　開盤再跌停

康友-KY開盤「連吞7根跌停」！股價僅剩56.6元　明日起暫停交易

前「大胃王」爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍...自掏腰包欠債110萬

三芝賞夕陽、吹海風新地標！「落日海中伸展台」即將回歸

下一步參選黨主席？　韓國瑜「19字回應」：現在大家心情很凝重

專賣上億元巨鑽的Graff改推小品　蝴蝶珠寶飛進日常

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

財經熱門新聞

年薪僅33萬！網曝有「這條件」：我願意

最狂年代：掃地阿姨年終100個月

月薪25萬住台北！他曝超樸實生活

不敗教主陳重銘「選股三原則」曝光

桃園以南13縣市大雨特報　台南市永康、仁德區二級淹水警戒

加油要快！中油宣佈油價明起調漲「九五汽油站上24元大關」

幸福！和泰車宣布加薪3%+9個月獎金

掌握3+2原則　輕鬆挑出優質高息ETF

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

退休金準備900萬！靠投資2寶達標

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

存錢後生活更踏實！人妻分享「8種轉變」

振興三倍券紙本領取突破1961萬人次　第三波超商優惠上路

台灣女性退休調查　想月領4萬8就要這樣做

更多熱門

相關新聞

法德藥代理利巴韋林吸入劑　列為新冠肺炎推薦用藥

法德藥代理利巴韋林吸入劑　列為新冠肺炎推薦用藥

特殊學名藥大廠法德藥（4191）今（23）日代理的利巴韋林吸入劑（Ribavirin for Inhalation Solution, USP, ANDA207366），可治療下呼吸道病毒感染，是美國FDA唯一核准的學名藥吸入劑型，效用更優於口服與注射劑型，被列為新冠肺炎推薦用藥。

法德藥「抗思覺失調症藥」獲得陸9省醫院標案　今年出貨量將成倍數成長

法德藥「抗思覺失調症藥」獲得陸9省醫院標案　今年出貨量將成倍數成長

法德藥啟動上櫃計畫　旗下2大學名藥取證在即

法德藥啟動上櫃計畫　旗下2大學名藥取證在即

法德藥定調明年進入轉骨年

法德藥定調明年進入轉骨年

法德藥送件FDA申請B肝藥證

法德藥送件FDA申請B肝藥證

關鍵字：

法德藥抗思覺失調症

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

賓士加300害慘！加油員要多問3字

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

羅霈穎4億遺產怎分配？　律師親解繼承順序

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

短褲妹夜歸遭撲倒逞慾　反手捏蛋懲罰變態

童手癢害死11條魚　媽帶他登門道歉

更多

最夯影音

更多
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面