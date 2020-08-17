法德藥歐洲子公司宣布破產　為調整市場營運模式

▲法德藥經營團隊。（圖／法德藥提供）

記者姚惠茹／台北報導

法德藥（4191）重訊公告，歐洲子公司聲請破產，因調整歐洲市場的營運模式、降低營運成本，已由歐洲子公司向法院提出相關計劃，並收到裁定通知，啟動破產程序，而公司喪失控制力時，全數除列帳載採用權益法的投資貸餘及相關資產或權益項目，預計增加稅前損失約605萬元。

法德藥表示，Pharmadaks EU Pharmaceutical Co.D.O.O.為法德藥持股70%的轉投資公司，但公司為了調整歐洲市場的營運模式、降低營運成本，今年6月22日董事會決議，不再對歐洲子公司提供資金挹注。

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法德藥指出，依據歐洲斯洛維尼亞Ljubljani法院裁定，法德藥子公司Pharmadaks EU Pharmaceutical Co.D.O.O.因債務人無力償債，聲請法院裁定啟動破產程序，根據EU公司今年第2季會計師核閱數字，負債總額約為1892萬元。

法德藥說明，公司專精於緩控釋產品開發領域，以挑戰原廠專利的P4產品為主，保持每年約1~2件ANDA送件產品的開發效能，除美國市場外，也選擇力基產品在台灣及中國大陸市場送件，而旗下重磅產品抗思覺失調症用藥在大陸市場出貨穩定成長，促使上半年營收突破億元大關。

法德藥強調，公司近期研發成果不斷，藥證進度也大有斬獲，除了重磅產品美托洛爾緩釋片在3月底取得美國藥證，大陸註冊批文也已在6月23日取得優先審評資格，距離大陸首仿藥證向前邁進一大步，後續也將以中美雙報的方式申請中國註冊批文，兩大市場銷售規模逾60億元。