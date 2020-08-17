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美網開打倒數15天傳疫情！　日本好手錦織圭佛州確診

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▲▼日本男網好手錦織圭（Kei Nishikori）。（圖／翻攝自臉書「Kei Nishikori」）

▲錦織圭（Kei Nishikori）去年接受手肘手術，今天賽前確診新冠肺炎。（圖／翻攝自臉書「Kei Nishikori」）

記者張靖榕／綜合外電報導

距離8月31日美國網球公開賽在紐約市開打剩下不到16天，日本男網好手錦織圭（Kei Nishikori）在佛州期間檢測的結果出爐，卻驗出2019新型冠狀病毒（COVID-19）陽性。他表示病徵不明顯，但仍會做好隔離措施。

綜合外電報導，曾經排名全球第4、目前全球第31的錦織圭，最近一直待在佛州布雷登頓（Bradenton）的IMG學院。美東時間16日發出的官方聲明中，30歲的錦織圭回應，「嗨大家好，我今天帶來了壞消息。今天早上在佛羅里達，我去驗了2019新型冠狀病毒，結果是陽性。我必須退出這次的辛辛那提大師賽。」

錦織圭表示，團隊原本計畫於當地時間周一（17日）飛往紐約，但如今只能繼續待在佛州，他和整體團隊將於一周後再度進行檢測，屆時會再向各界更新消息，「我感覺很好，沒有什麼症狀，但為了每個人的健康安全，還是一定會徹底做好隔離措施。」

事實上，錦織圭從去年10月進行手肘開刀後，到現在還沒完整參與過賽事，不過若在下周五前康復的話，將有機會重新在2020年站穩腳步。

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