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對抗中國擴張！美國兩黨議員聯手推新法案　4大方向加強和拉美合作

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▲▼參院外交委員會民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲參院外交委員會民主黨高級成員梅南德茲，主領推出此次法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

為抗衡中國在全球逐漸擴張勢力，美國國會再次推出跨黨派法案，由參議院外交關係委員會多位兩黨議員合作推出新法，定名為《提升美洲國家競爭力、透明度和安全法》，主要強化美國和南美洲國家間的合作，以制衡北京在美國南方愈趨深入的經濟、安全及情報活動。

參議院外委會民主黨籍高級成員梅南德茲（Bob Menendez）率領，參議員盧比歐（Marco Rubio）、參議員卡定 （Ben Cardin）、參議員克魯茲（Ted Cruz）及參議員凱恩（Tim Kaine）等兩黨成員，於美東時間周五（14日）推出新法案，為抗衡中國對南美經濟、政治、安全、情報活動及影響等。美國將致力改善與南美的經濟、外交關係。

法案名稱《提升美洲國家競爭力、透明度和安全法》（Advancing Competitiveness, Transparency, and Security in the Americas Act，ACTSA），此為國會兩黨合作歷史中，為制衡中國對拉丁美洲及加勒比海地區的勢力擴張，所提出最重大最具開創性的法案。

▲美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）。（圖／達志影像／美聯社）▲共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲參議員盧比歐（Marco Rubio）參與制定多項對中及友台法案。（圖／達志影像／美聯社）

法案目標將協助南美國加提升經濟競爭力，提升美國與拉美各國的合作關係。具體措施有四大方向，法案將授權加勒比海地區國家，符合美國國際開發金融公司（DFC）倡議的資格，該公司預算的35％也將在未來10年內，投入拉美與加勒比海地區國家。另外，官方會評估是否增加美國駐美周外交使團的外交商務處和公共外交辦事處，與當地公部門更緊密合作。

內容指出，法案將撤銷並禁止對涉及中國政府和中國國有實體的詐欺性商業行為的個人發放簽證，並加強關注中國在拉美地區各領域情報活動，要求美國駐拉美、加勒比海地區國家，所有使、領館都必須增設一名中國接觸事務官，同時為當地公民社會互聯網自由項目提供1,000萬美元資金。

梅南德茲在聲明中表示，美國政府早該進一步加強與拉美合作關係，確保中國不會破壞美國在當地數十年來的民主價值與普世人權的努力。盧比歐則指出中國一帶一路倡議和債務陷阱外交深入西半球，美國必須解決這項對地區造成的威脅，「中國共產黨最終目標是以經濟實力，取代美國及其影響。」

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