聽聞「台積電再戰台中」傻了！他好奇怎麼不設廠高雄　神人點關鍵：太複雜

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友日前聽見傳聞，得知台積電有意於中部科學工業園區設廠，可是在他眼裡，台中明明不是一個很特別的地方，這次台積電卻又再度選擇同一個地方；因此他就發文詢問，「為什麼台積電就是不在高雄設新廠？」貼文一出，立刻引發熱議，其中就有網友點出不可能在高雄設廠的關鍵。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「台積電為什麼就是不去高雄」為題發文，他先前聽聞台積電決定再度於中科設廠，可是中科明明就已經有廠了，且當地空氣相較其他地方不算清新，工程師應該也不會喜歡；所以他就好奇，「為什麼台積電就是不在高雄設新廠？」

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貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛留言回應，「人家有中鋼就夠了好嗎」、「高雄種鳳梨就好」、「一堆工程師巴不得去台中好嗎～台中才是置產最好的選擇」、「規模經濟」、「都是台灣，不要分那麼清楚」。

此外，還有網友共同指出，「高雄的路竹園區，當地政商關係比較複雜一點」、「政商關係複雜，官方說法」、「就地方政商複雜，不好說不好說啊」。

據《中時新聞網》報導，雖然蔡政府原先也希望張忠謀能在高雄路竹園區設廠，但台積電的知情主管則透露，「位於高雄的路竹園區，當地政商關係比較複雜一點」，所以目前尚不考慮，也尚無在高雄設廠的計畫。