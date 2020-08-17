規模愈大責任愈重　富邦人壽資產總額突破5兆

▲富邦人壽以財務穩健、通路全面、商品多元等多項優勢，在逆勢中替富邦金控寫下新里程碑。（圖／品牌提供）

財經中心／綜合報導

富邦人壽經營績效屢獲肯定，儘管總體經濟情勢動盪，憑藉穩健的財務體質、彈性的資金運用、多元的投資組合，合併總資產躍升突破5兆元大關、達5兆980億元，合併淨值則為4,263億元雙創歷史新高，進而帶動富邦金控創下金控歷史新高紀錄，為富邦金控重要獲利引擎之ㄧ。富邦人壽累積獲利動能強勁，透過精確的風險控管有效提升投資績效，2020年累計前7月稅後淨利高達331.47億元，較去年同期成長55%，不僅投資績效表現卓越，今年公司保費收入亦表現優異，累計1~7月新契約保費收入(FYP)為763億元，總保費收入達3,332億元。

富邦人壽董事長蔡明興表示，「企業永續」是公司利益與風險管理之間的關鍵核心，其實踐必須回歸本業職能，更應恪守遵循法令，並以當責作為連結各個層面、發揮企業影響力，進而擴大實質的正向循環；隨著市場與客戶規模逐漸壯大，富邦人壽深知企業規模愈大責任愈重，始終以穩健踏實的永續經營策略，搭配全方位金融保險服務，並因應民眾需求、外在環境迅速調整商品結構，致力追求卓越成長，帶給廣大客戶與投資人強大信任，以金融保險業典範為目標自我期許努力邁進。

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永續經營、績效亮眼 總資產規模突破5兆再創里程碑

2020年全球局勢動盪且充滿不確定性，儘管時局變化莫測，富邦人壽以財務穩健、通路全面、商品多元等多項優勢，贏得全台逾460萬名保戶支持，並促使企業資產快速累積成長。逆勢中續寫里程碑，公司資產總額正式突破5兆元大關，財務體質穩健有助於公司資金運用靈活有彈性，不斷累積獲利動能，資產總額約為2009年富邦人壽與安泰人壽剛合併時5倍，財務實力雄厚穩健。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，身為民眾最堅強可靠的後盾與夥伴，富邦人壽以國民品牌為定位，秉持共好理念、精準掌握市場脈動，以客戶需求為服務導向，透過虛實通路、多元商品、公益行動等，提供民眾最完備的保險保障；同時，今年也連續榮獲多項國內外大獎，包括九度獲得《世界金融雜誌》（World Finance）「台灣最佳保險公司」，以及Brand Finance全球百大保險品牌－全台第一，亮眼的經營成果深獲各界肯定。

連獲多項國內外大獎肯定 台灣保險業領航標竿

富邦人壽不僅勇奪多項國際大獎，亦連續三年獲保險品質獎「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」、「知名度最高」四項冠軍殊榮；深受財經系所畢業生一致青睞，連續十年蟬聯保險龍鳳獎冠軍，為學子最嚮往加入之首選企業。

面對成熟且競爭激烈的保險市場，富邦人壽以經營績效表現、通路多元發展、數位科技服務、社會公益關懷等面向獲得評審肯定，兼顧創新商業模式和客戶策略導向，同時也致力於專業人才培育，積累出一股強勁的運營效能，不斷創造亮眼的經營績效，堪稱台灣保險業領航標竿，實踐共好、轉動正向的力量。

立足台灣市場用心深耕 保險服務與公益關懷走入城鄉

保險是愛與關懷的志業，發展保險本業之餘，富邦人壽重視企業社會責任，積極守護失智高齡、倡議健康促進、推廣體育運動，並透過全台每個據點關懷在地、每位同仁推展保險服務，進而實踐友善好鄰居願景；富邦人壽為台灣首家結合保險本業，進行公益投資社會報酬分析(SROI)評估的保險公司，經專業計算分析，在地單位每投入1元，可創造高達11.61元的社會價值，展現企業持續穩健經營並時刻履行社會責任之承諾。