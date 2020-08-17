基本工資到底漲不漲？　審議委員會明早召開決定

▲勞動部長許銘春將主持18日的基本工資審議委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議委員會即將在明（12）日登場，將由勞動部長許銘春主持會議，先前許銘春就已與勞資雙方開了會前會，勞方主張，不管疫情變化如何，基本工資仍要上調；至於資方則是表明，這個時機點若調漲基本工資，且調整的幅度不大，不僅造成企業的心理壓力，更對於景氣復甦沒有幫助。

全國產業總工會理事長莊爵安日前出席會前會時表示，勞方代表對於今年討論基本工資是否要調漲均有一樣的共識，就是資本工資還是要調，但是在調整的幅度上還是可以討論。

請繼續往下閱讀...

莊爵安也說，今年雖然有疫情，但台灣的經濟表現在全世界看來還是表現良好的，甚至是全世界前幾名，基本上今年不太適合拿經濟數據調查來評估是否要調漲基本工資，再加上總統蔡英文上任4年以來年年調漲基本工資，且目前的基本工資都還沒達到最低生活生活條件，今年實在沒理由不漲。

另外，全國商業總會理事長賴正鎰則表示，今年因為疫情影響，各行業都在艱苦奮鬥，希望勞資與政府大家要一起「共體時艱」。再加上政府最近推出紓困措施後，各行各業才稍微有恢復的跡象，且目前傳出疫苗都尚未上市，疫情仍就是經濟復甦的不確定因素。

賴正鎰也強調，目前最重要的方向還是刺激消費，三倍券的推行有幫助。不過，製造業因歐美訂單銳減，下半年到未來一整年業績都不穩定，可能要面臨苦日子，而服務業少了每年大約1100萬的國外觀光客消費，現在還是苦哈哈，僅恢復疫情前約6、7成生意，因此齊派勞方代表可以體諒，等到疫苗出來，再來談調漲也不遲。

先前許銘春也提到，站在勞動部長的立場、在照顧勞工的考量下，以往都會希望基本工資能夠調漲，但今年可以說是遇到「百年難得一見的疫情」，各行各業都非常辛苦，所以說既然審議委員會是合議制，那就應該交由勞、資、政、學四方經過充分討論後做出決定。