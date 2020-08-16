影／馬來西亞首次出現D614G突變病毒　官員表示「傳播速度快10倍」

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞衛生部總監諾希山16日指出，根據馬來西亞醫藥機構（IMR）研究，國內首次出現突變新冠病毒，在現有確診病例中，以確認有4例D614G變異毒株。他強調，這些病毒擁有更強的感染力，傳播速度比一般毒株快上10倍。

綜合外媒報導，4名患者分別屬於2個不同的感染群，馬來西亞衛生部門已採取措施，控制這兩個感染群傳播，同時檢測是否有更多變異。諾希山提醒，科學家是在今年7月發現D614G突變冠狀病毒株，這可能導致現有疫苗研究對此次突變無效。

▲馬來西亞首次出現突變新冠病毒D614G。（圖／CFP）

諾希山指出，4名感染者中，有3人來自吉打州「印度西瓦甘加」（Sivagangga）感染群，1人來自柔佛州「武吉地南」（Bukit Tiram）感染群。由於D614G擁有10倍感染力，若經由「超級傳播者」散播出去，將釀成更大感染，「這意味著社會大眾需要更加警惕和謹慎。」

諾希山呼籲，現在首要行動仍是採取預防措施和控管公共衛生，一方面有紀律地遵守標準作業程序（SOP），包括保持社交距離、嚴格維持個人衛生（尤其是用水和肥皂洗手），以及在公共場所、擁擠和封閉的地方配戴口罩，並在聊天時保持距離。

▲馬來西亞首都吉隆坡一名女子在輕快鐵（LRT）上配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

諾希山認為，目前馬國疫情仍受控制，衛生部門及其他機構也仍在努力遏制病毒傳播，但這些措施需要整個社會一同來合作，以便阻斷任何一種突變類型的病毒傳播。

不過，台灣事實查核中心7月2日曾指出，所謂「D614G傳染力暴增10倍」最早來自CNN報導，並非出自原始研究內容，而是美國科學家William Haseltine對這份研究的口頭評論。

事實上，這份研究來自斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute），內容雖證明D614G突變可增加病毒與ACE2受體結合的機會，但是否增加人群中的傳播能力，仍有待進一步研究釐清。

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