▲桃園以南13縣市大雨特報 台南市永康、仁德區二級淹水警戒。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

中央氣象局今（16）日發布，後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，桃園以南至屏東地區等13縣市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，另外針對新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，而水利署則針對台南市永康、仁德區為二級淹水警戒。

根據氣象局訊息，大雨特報警示區域包含桃園市、新竹縣（市）、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣（市）、台南市、高雄市、屏東縣等13縣市；另一方面，氣象局16:05也針對新北市、桃園市、新竹縣等3縣市，發布大雷雨即時訊息。

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水利署17:30針對台南市永康、仁德區發布二級淹水警戒，並二級警戒區域如持續降雨，轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水，像是崑山里、建國里、西灣里、東橋里、三民里、永康里、鹽洲里、尚頂里、蔦松里、鹽行里、鹽興里、大灣里、永康工業區、富強路一段、自強路。

氣象局提醒，民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水；路面濕滑，步行與開車請注意安全；請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積；駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。