日本想加入「五眼聯盟」　防相河野太郎自稱是第「六隻眼」

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

日本防衛大臣河野太郎近日表示，正積極擴大與「五眼」（Five Eyes）情報聯盟的合作框架意願，儘管自己還不是成員國，但早已稱得上是第「六隻眼」，只要向它們開口說「算我一份」就可以，不止共享高度機密情報，還能針對相關環境議題進行討論。

「五眼」情報聯盟是由美國、澳洲、加拿大、英國以及紐西蘭所組成的，在歷史與文化上皆承繼盎格魯薩克遜傳統，其中又以英、美兩國作為組織核心，其成立宗旨在於「分析和共享通過通信攔截網路所獲得的信息，並服務於安全保障領域」。

根據《日本經濟新聞》報導，儘管日本不是成員國內，不過早已同5國建立交換情報機制。河野透過媒體表示，這是一個共享價值觀的國家，日本幾乎可稱得上是第六隻眼，加入不一定需要經過特定的程序，因為聯盟並不是正式的國際組織，所以只要向他們說，「算我一份」就可以了。

此外，河野還補充說，「無論是外交還是經濟領域，保持一致的步調是至關重要，比如與五眼情報聯盟合作，還能共同討論氣候變遷和太空垃圾等相關議題。」

據《衛報》報導，新冠肺炎（COVID-19）疫情發生後，西方意識到自己對中國的依賴，五眼聯盟有意減少對中方的需求，正討論大幅增加澳洲、加拿大與美國生產稀有金屬，而英國右派議員曾透露說，聯盟可能擴大至囊括日本，開拓戰略經濟關係，掌握關鍵的礦物與醫療物資。