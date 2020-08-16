俄提高峰會討論伊朗問題　川普「可能不參加」還想重啟UN所有制裁！

▲美國總統川普被問及俄羅斯提議舉辦的高峰會時，表示他「可能不會」參加。（圖／路透）



文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

對於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）提議舉行世界領袖高峰會，以討論伊朗問題，美國總統川普今天幾乎等同直接回拒，說他「可能不會參加」。

川普在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）自家高爾夫俱樂部舉行記者會，他也說，打算下週在聯合國動用伊朗核子協議中一項名為「制裁回彈」（snapback）的條款，啟動恢復聯合國對伊朗的所有制裁。

聯合國安理會昨天否決了美國主張延長對伊朗武器禁運之後，川普今天作出回應，他告訴媒體，「我們將動用制裁回彈條款……下週你們將會看到。」

美國不斷揚言要根據2015年列強與伊朗核子協議中的「回彈條款」，恢復聯合國對伊朗的所有制裁，即便是川普在2018年已退出這項協議。外交官員已表示，美國任何這類行動，都將面臨一場艱難且麻煩的硬仗。

美國在聯合國安理會提議延長對伊朗的武器禁運，但這項努力14日失敗了，蒲亭提議舉行世界領袖高峰會，以避免因為美國推動回彈條款而產生正面衝突。當川普被問到是否參加蒲亭提議的高峰會，他回答，「可能不會。」

聯合國對伊朗武器禁運將在10月到期，美國主張予以延長，但在安理會的投票表決中，俄羅斯與中國反對延長；包括法、德、英等11個成員國都棄權，而只有美國與多明尼加共和國投票贊成。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，美國在安理會遭受不光彩的挫敗。

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