靠太近激怒野牛！婦人褲子被甩脫直接暈過去...春光外洩路人幫擋





▲參加摩托車節遇上野牛群，美國婦靠得太近直接被暴衝野牛脫褲子。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國一名婦人近距離觀賞野牛時，被突然暴衝的野牛用牛角舉起，甩了3圈後倒在草叢中昏迷不醒，下半身光溜溜，褲子已經被野牛勾走了。這段過程被同樣也在拍攝野牛群的民眾錄下，驚險的一幕讓所有旁觀者嚇了一大跳，因為一切實在發生的太突然。

根據《每日郵報》報導，有位來自愛荷華州的54歲婦人，來到南達科達州的卡斯特州立公園參加史特爾吉斯摩托車節（Sturgis Motorcycle Rally）。從影片中可以看到，一群人本來坐在摩托車上有說有笑，為了更好拍攝前方的野牛群，有些人下了車，那位婦人更是直接走到靠近野牛不到2公尺位置拍攝，隨後又坐在草叢中。

婦人本想慢慢靠近前方的小野牛，不料就在那個瞬間，右方衝來一隻成年野牛，被牠用牛角拎起。她就像隻破布娃娃一樣被亂扔，最後摔落在地面上暈了過去，褲子還直接被野牛角給勾走。

好險牛角沒有插進婦人的身體裡，然而據說她還是受了重傷，被空運到附近的醫院接受治療。卡斯特州的警長也警告民眾，千萬不要靠野牛太近，也提醒大家不要把牠們當成寵物，因為實際上牠們常造成道路阻塞等問題。

為期10天的史特爾吉斯摩托車節每年都能吸引數十萬重機騎士前來狂歡，集會除了有音樂還有美酒，堪稱疫情爆發後最大型的聚會。