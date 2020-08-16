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信徒超過3千人！教會被爆多次「未戴口罩」祈禱唱聖歌　牧師：我很安全

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▲▼首爾城北區「愛第一教會」被爆，先前多次違反防疫守則舉行禮拜。（圖／達志影像）

▲首爾城北區「愛第一教會」被爆，先前多次違反防疫守則舉行禮拜。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情再度因教會群聚感染發酵、蔓延而面臨挑戰！截至今（16）日中午12時為止，首爾市城北區「愛第一教會」累積確診者爆增至249人，而該教會的主管牧師全光焄（전광훈）不顧疫情嚴峻，昨（15）日更違反居家隔離守則，率領保守派團體、號召數萬人上街至光化門集會示威。

其實「愛第一教會」在尚未爆發信徒群聚感染前，早已是惡名昭彰。該教會擁有至少3000多名信徒，長期以來不顧居民觀感，將整座社區擠得水洩不通，不僅脫下口罩強行舉辦周末禮拜，甚至大聲痛哭與祈禱、唱讚頌歌，多次與市府派往現場視察的公務員起衝突。

根據韓媒《Money Today》報導，早在3月初疫情在南韓遍地開花時，全光焄便對政府防疫政策視若無睹，除多次舉辦禮拜與各種小規模宗教聚會，身為韓國基督教總聯合會牧師的他，還主管「文在寅下台全國鬥爭本部」等保守派團體，多次主導集會示威活動，2月24日依違反《公職選舉法》被羈押。

▲▼「愛第一教會」主管牧師全光焄多次違反防疫守則。（圖／翻攝自나무위키）

▲「愛第一教會」主管牧師全光焄多次違反防疫守則。（圖／翻攝自나무위키）

全光焄遭羈押後，「愛第一教會」便每晚舉行禮拜，即使首爾市府下達行政命令，禁止3月22日至4月5日間集會，仍強制每周末舉行禮拜，每次超過100多名信徒到場參加，其中不少信徒將鼻子露出口罩外，或在完全未配戴口罩的情況下，大聲祈禱、唱讚頌歌。

某次首爾市府派遣市府5名公務員與城北區廳1名公務員前往稽查，卻遭部分狂信徒在屋外阻攔、怒罵髒話，「你們難道不上教會嗎？」、「你們難道沒爸媽嗎？」

直到4月26日，全光焄才保釋出獄，曾向法官表示，會克制自己盡量別參與集會，直到法官同意為止。

然而「愛第一教會」12日出現首名確診者後，患者數卻在連續數日內瘋狂激增。中央防疫對策本部副部長權埈郁（권준욱）在15日例行記者會表示，「根據疫調結果，由於9日暴雨，導致室內集結眾多信徒，做禮拜時，每個信徒間隔不超過1公尺，且還大聲唱讚頌歌。」

▲▼南韓部分基督教信徒與保守派份子，15日前往首爾光化門示威。（圖／達志影像）

▲南韓部分基督教信徒與保守派份子，15日前往首爾光化門示威。（圖／達志影像）

首爾市府透過其他教會關係人士，向全光焄轉交居家隔離命令書，並發送簡訊文字，針對數千名信徒實施篩檢；然而全光焄15日卻仍在大雨中逆襲現身光化門集會現場，違反居家隔離守則，以及法院提出的保釋條件。

全光焄在光化門時並未配戴口，還大言不慚表示，「我現在很安全，也沒發燒，根本沒有病徵，然而（市府）卻還是將我視為隔離對象」；對於所屬教會群聚感染激增，更提出「陰謀論」之說，認為是外人故意潑灑病毒陷害，讓自己無法前往光化門參與集會。

報導指出，該教會登記在籍的信徒至少有3000多名，而信徒四散在全國各地，預估未來數日確診者仍會爆增，甚至演變成第2個「新天地教會」事件、無法收拾。

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