希臘塑膠回收廠大火！黑煙直撲高速公路「籠罩雅典上空」影片曝光

▲發生火災的工廠不斷有黑色濃煙竄出,高速公路也因為能見度低一度關閉。(圖/翻攝自推特/qwerty)

記者詹雅婷/綜合外電報導

希臘首都雅典北部一間塑膠回收工廠15日上午7時發生大火,儘管火勢並未延燒至周邊建物,但猛烈火勢讓消防單位無法在第一時間進入現場,大片黑色濃煙籠罩雅典上空。當地警方獲報當下,隨即關閉高速公路作為預防措施,所幸並未傳出人員受困消息。

綜合Greek Reporter等外媒報導,事發地點位在雅典前往塞薩洛尼基(Thessaloniki)的公路周邊地區,廠區內部放置易燃物質材料,在大火發生後,約50名消防人員及多架直升機趕往現場救火。消防部門一度表示,大火將持續數小時。

Fire breaks out at plastic recycling factory in northern #Athens, #Greece



Authorities warn locals of heavy toxic smoke caused by #fire pic.twitter.com/eoLKHIsGi5 — Global News (@GlbBreakNews) August 15, 2020

根據推特流傳畫面,發生火災的工廠不斷有黑色濃煙竄出,當局出動消防直升機灑水灌救,濃煙蔓延至周邊地區,高速公路也因為能見度低一度關閉。當局向當地居民發出警告,要求民眾待在家中並關窗,避免吸入有毒濃煙。

根據當局最新消息,大火已被撲滅,儘管並未延燒至周邊其他建築物,但塑膠回收廠已被燒毀。

Highway leading north of Athens is closed due to a fire in a plastic recycling factory. #Greece pic.twitter.com/GbbZaPKtzQ — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) August 15, 2020