18公斤巨魚飛出水面「直撞釣客胸口」！他當場倒下　親友崩潰目睹斷氣瞬間

▲該名男子與親友們來到達爾文港（Darwin Harbour）出海捕魚。（示意圖／取自免費圖庫pexels，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲北領地一名56歲漁夫14日與親友們前往卡倫灣（Cullen Bay）達爾文港（Darwin Harbour）出海捕魚，誰料一條重達18公斤的鯖魚飛出水面，直接撞擊他的胸口，讓他當場倒下，儘管當時還有微弱呼吸，親友們也緊急呼救，醫療人員實施CPR搶救，但他最終不幸過世。

澳洲每日郵報15日報導，事發於當地14日下午4時30分左右，該名男子與親友們一同出海捕魚。當地漁民詹姆斯克萊恩（James Crane）坦言，那條巨大的魚是18公斤的鯖魚，「所以應該是這條大魚『重重刺向那個男人（的身體）』，造成嚴重鈍器創傷。」

事發後，男子隨即倒下，親友們隨即把船開往卡倫灣的方向，醫護人員及警方也及時出現搶救處理。聖約翰急救中心發言人指出，在接獲通報的當下，男子仍有呼吸，但隨後便出現呼吸困難的狀況，並在乘船返港的過程中實施CPR搶救，「當船返回港口後，男子被轉移至碼頭，我們持續用CPR搶救」，但男子最終仍過世。

該名男子的具體死因仍未公布。警消及緊急應變部門15日表示，同行親友們都感到相當沮喪，為了尊重死者家屬意願與隱私，不會提供進一步評論。