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「教會群聚」中午激增50多例！南韓總統痛罵牧師「沒常識」　市府依法提告

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▲▼南韓教會群聚感染案例，截至16日中午為止，已新增279人感染。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓教會群聚感染案例，截至16日中午為止，已新增279人感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情因教會群聚感染現象，又開始不受控制！根據資料統計，首爾市城北區「愛第一教會」，今（16）日0時通報共累積193名確診者，然而到了中午12時卻爆增至249名，而京畿道龍仁市「我們第一教會」則累積126名確診者，比大邱3月初「新天地教會」的擴散速度還要更快。 

對此，總統文在寅表示，部分基督教會的作為根本就是向國內防疫系統挑戰、威脅國民生命安全，是不可饒恕的行為。

文在寅16日在臉書上指出，部分教會在出現大規模群聚感染後，仍拒絕配合接受篩檢與疫調，且需要遵守指令、在家隔離的人，卻依然故我上街參與集會，很有可能導致將新冠病毒傳染給其他來自全國各地的人，這等於是對盡責防疫的國民頭上潑一把冷水，是非常沒常識的行為。

文在寅表示，「這分明是向國家防疫系統挑戰、威脅國人生命安全，政府不得不採取強硬手段，以確立法治。」

最後，文在寅透過青瓦台發言人康珉碩（강민석）表示，將動員國家全體力量防堵病毒再度入侵；並呼籲，15日參與光復節首爾光化門集會遊行者與其家屬，應做好居家隔離，並配合完成篩檢與調查，保護全體國人安全。

▲▼「愛第一教會」牧師全光焄，違反居家隔離守則。（圖／翻攝自나무위키）

▲「愛第一教會」牧師全光焄，違反居家隔離守則。（圖／翻攝自나무위키）

全光焄（전광훈）在此次疫情爆發的主要場所之一「愛第一教會」擔任主要牧師，然而卻違反居家隔離規定，跑到戶外參與首爾光化門集會，帶領「自由連帶」等保守派團體號召數萬人上街。對此，中央事故收拾本部與首爾市府，將對全光焄以違反《感染病防制法》提告。

截至16日0時為止（當地時間），南韓防疫當局16日上午10時共通報279例新增確診者，其中12例為海外感染，267例為境內感染。目前南韓共累計15318例確診、305例死亡。

►南韓防疫再失控！「教會群聚」單日增279例　牧師號召萬人上街：總統下台

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