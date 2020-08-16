思想控管沒有用！北韓年輕正妹「偷看韓劇」嗲喊歐巴：國內根本不懂拍

▲有北韓居民批評，境內電視台播放的影劇節目內容陳舊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）一般民眾冒著被取締的風險，與親友們私下分享、觀賞南韓影劇的消息時有所聞。由於新冠肺炎（COVID-19）影響，增加了人們在家中休閒的時光，近日就有消息指出，居住在朝中邊境的北韓年輕人，瘋狂沉迷於韓劇《便利店新星》（편의점 샛별이）的魅力中，除稱讚南韓強大影視產業，更感嘆平壤帥哥、美女雲集，當局卻永遠拍不出如此格局的影劇。

根據媒體《Daily NK》報導，14日有來自北韓的線民指出，當局加強封鎖朝中邊境後，國家保衛省（保衛部）傳播探知局加強取締透過走私等收看南韓影劇等非法情事，不過居民們卻仍冒險指名收看《便利店新星》，顯示這部韓劇在北韓人心目中的高人氣。

報導指出，籍便如今時局不方便雙方貿易往來，該劇仍可經由中國大陸貿易業者，透過微信（WeChat）等各種通訊軟體傳送至北韓，這部近日在南韓播畢的韓劇成為北韓年輕人間炙手可熱的夯劇，甚至出現不少居民主動向中國大陸貿易業者索取的情況。

▲近日北韓年輕人著迷韓劇《便利店新星》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

有趣的是，《便利店新星》在南韓的播映期間為6月19日至8月8日，這顯示北韓年輕人其實懂得追求流行文化，在變化多端、快速的現代社會，能即時反應。

該劇描述在24小時經營的超商中，擁有四次元行為模式的純真惡女兼職生與呆萌暖男店長永遠無法預測的愛情故事。其人物設定與劇情深深擄獲北韓少女們的心，紛紛表示，「這暖男也太真實了吧」、「毫無過假的修飾」。

不過也有北韓觀眾認為劇情嚴重脫離現實，「聽說南朝鮮（南韓）是個弱肉強食的競爭社會，到底是誰會為了愛情，而拋下本公司幹部（即諮詢委員代表）的職位？」

甚至有北韓觀眾開始檢討國內高度封閉的影視產業，「為何我國電視台每天只會播放上個世紀的電影？」、「平壤話劇電影大學選拔了無數俊男美女，但卻無法製做出像樣的電影。」

▲北韓居民透過掌上型螢幕「notetel」，收看境外影劇。（圖／翻攝自ERUJA）

該消息人士指出，中央政府與保衛部愈是強化思想管制，只會刺激新世代年輕人對新事物的好奇心，激起年輕人們的反彈。

據悉，北韓人透過一款類似掌上型的筆電螢幕「notetel」觀賞來自境外的影劇，該詞為結合筆電（notebook）與電視機（television）的朝鮮語（北韓）特有單字，售價約300元人民幣，在黑市上容易找到。

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