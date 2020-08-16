華爾街日報：台灣處於「美中競爭中心地位」　應列為美國大選重要議題

▲《華爾街日報》社論指出，台灣置身美中競爭的中心地位，2020年總統大選候選人川普（左）與拜登（右）都應該被要求針對台灣議題表達看法。（合成圖／路透）



記者吳美依／編譯

《華爾街日報》（WSJ）於14日刊登一篇社論，以「川普、拜登與台灣」（Trump, Biden and Taiwan）為題指出，台灣置身美中競爭的中心地位，台灣議題應該成為2020年總統大選的重要議題。報導中也特別提出台積電（TSMC）的重要性，直指台灣堅強的技術實力可能成為此戰場的主軸。

文中提到，中國共產黨日益增大對於香港的壓制力道，北京的強硬派也把台灣視為下一個目標。有鑑於美國未來4年可能在台灣議題上攤牌，在2020年總統大選中，華府對於台灣的承諾應該獲得更多關注，而非只是過眼雲煙般的話題。

台灣作為美國太平洋盟友的重要性早已獲得承認。如果美國坐視台北落入北京控制，越南等國會懷疑美國對於其獨立性的承諾，並與中國走得更近。如果北京成功搶走日本等堅強美國盟友，共產黨將順利朝著區域霸主的路上邁進。

▲來自台灣的台積電是領先全球的半導體製造商。（圖／達志影像／美聯社）



除了傳統的戰略以外，台灣現在也因技術實力擁有高度重要性。台積電是領先全球的半導體製造商，今年夏天股價飆漲，與此同時，美國的英特爾（Intel）宣布可能退出晶片製造產業。

上述發展使得台灣置身美中技術競爭的中心地位。中國的目標是在高技術產品方面領先全球，但一直以來都依賴台積電生產的電腦晶片。台積電5月宣布將在亞利桑那州開設新工廠後，美國開始示好，華府制裁也導致中國華為更難以採買台積電的晶片。

政治學家艾利森（Graham Allison）推測，北京也許會將科技競爭視為武力掌控台灣與台積電的理由。回到美國政治，中國持續加強台灣附近的軍事演習，脅迫甚至某種攻擊都可能是下一任總統面臨的重大國安危機。

▲美國總統川普將在11月大選與對上民主黨準總統候選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



川普政府已經展現出其政策方針，批准對台販售先進的F-16戰鬥機，也正考慮出售「海上衛士」（Sea Guardian）無人機、導彈與地雷。衛生部長阿札爾（Alex Azar）日前罕見訪台，不僅在政治上具有重大意義，也展現出美國內閣等級的支持。

但是，川普總統與盟友的「交易關係」讓部分台灣人感到憂慮。他削減軍事費用的衝動行為，包括放話撤離駐南韓美軍等等，也許會讓北京越來越大膽。

在此方面，拜登政府可能採取的有效的行動是加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（TPP），試圖重新談判，透過台灣的加入，強化美國盟友關係。但另外一個重要問題是，拜登政府是否會因擔心觸怒北京，回到歐巴馬政府疏離台北的立場。

拜登幾十年來在外交政策方面都屬鴿派。前總統小布希2001年表示，如果台灣遭到攻擊，美國將會出動保衛時，他曾出言譴責。拜登高級外交政策顧問布林肯（Antony Blinken）於5月接受CBS採訪時也曾表示，他希望美國在兩岸關係中「恢復平衡」。

但是，隨著北京在國際上的行動越來越具有攻擊性，美國精英對於中國的看法已經改變。可望成為拜登政府國防部長的弗洛爾諾伊（Michèle Flournoy）最近就撰文提及美國在西太平洋建立強大威懾力量的重要性。

社論文末寫道，美國總統候選人們應該被要求解釋他們對於台灣議題的觀點與看法，而非只是關於一些陳腔濫調。台灣處於強權競爭的中心，選民值得聽見下一屆總統將會如何應對。

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