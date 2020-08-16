加油要快！中油宣佈油價明起調漲「九五汽油站上24元大關」

▲台灣中油公司今（16）日宣佈，國內汽油每公升零售價將調漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

用車族加油要快！台灣中油公司今（16）日宣佈，在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，自明（17）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元，柴油不調整，九五無鉛汽油每公升將站上24元大關，此為國內油價連續四周上漲，提醒民眾把握周末時間加滿愛車油箱，才能替自己省點荷包。

依據浮動油價調整機制作業原則，在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.5元、95無鉛汽油每公升24.0元、98無鉛汽油每公升26.0元、超級柴油每公升19.8元。

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台灣中油表示，本週受全球石油需求回升、伊拉克願意提高減產幅度與美國原油庫存連3降等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶44.12美元，較前週43.77美元上漲0.35美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.015元，國內油價依公式計算漲幅為0.68％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.6元及0.8元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油價格調漲0.1元，柴油不調整，另0.5元及0.8元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

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