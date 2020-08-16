彰化離岸風電維運基地動土　打造亞太第一座離岸風電專屬運維港口

▲「彰濱離岸風電運維基地新建工程第一期」開工典禮。（圖／CIP提供）

記者姚惠茹／台北報導

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）15日參加「彰濱離岸風電運維基地新建工程第一期」開工典禮，日前更投資超過2億元建設緊鄰運維港的彰芳暨西島離岸風場運維中心，透過運維港與運維中心兩者相輔相成，以國際級的環安衛技術與品質規格進駐彰化運維港。



CIP表示，彰化運維港位於彰濱工業區西北端的彰化漁港南側，開發總面積35公頃，包含漁港用地16.86公頃、道路用地3.14公頃、產業用地15公頃，第一期工程預計於110年完工，以打造亞太第一座專業的離岸風場運維港口為目標。



彰芳暨西島離岸風場計畫執行長Dennis Sanou表示，離岸風電運維港有活絡地方產業的龐大潛力，至少有七大行業可受益於運維作業，包含物流服務、機電服務、餐旅服務業等，開發團隊2017年即開始與縣府洽談運維港的租用需求，並針對建設規劃提出專業建議，迫不及待想率先與縣府簽下第一張碼頭泊位租賃合約。



CIP台灣區董事總經理許乃文表示，感謝中央與地方政府的支持，第一期如期完工至為重要，但唯有第二期工程的順利開展，才能完備港口南側的基礎建設、周全港口北側漁港的周邊設施，使彰化運維基地成為領先亞太的專業運維港、首座漁電共創共好的指標。

CIP強調，彰化縣政府以國際高標準進行碼頭與泊位的設計規劃，未來彰化運維港不僅具備專業的硬體建設，緊鄰工業區的地理優勢，更可就近取得陸上用地，興建相關陸上設施、帶動周邊效益，進而使離岸風電的運轉與維護成為彰化重點產業之一。