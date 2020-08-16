幾年前喊絕對死刑！川普改口「考慮特赦史諾登」鋪連任路　放過揭美監控全球間諜

▲史諾登（Edward Snowden）。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

曾經轟動醫時的美國情報間諜史諾登（Edward Snowden）案，當時因他2013年出書揭露美國國家安全局（NSA）秘密監控全球網路的「稜鏡計畫」（Prism）引發全球關注，美國總統川普當時曾說「史諾登應該是要遭到處死的叛國賊」，如今疑為自己的連任之路，改口表示，「我正在考慮特赦史諾登」。

根據《路透社》報導，史諾登曾為美國國安局與中情局的雇員，2013年曾揭露美政府濫權監聽全球每日超過17億筆的通訊資料，震撼彈一丟出後，史諾登遭到美國、英國政府通緝，最終流亡到俄羅斯尋求庇護；此外，當《永久檔案》（Permanent Record）這本書公諸於世後，更遭到中國出版社刪減資料。

史諾登過去曾在專訪中提到，自己想要回到美國，不需要特赦，但需要一個「公平審判」。美國總統川普日前在提到史諾登時，認為他是一個需要被判處重型的叛國賊，但近日卻因選舉關係，改口提到「考慮特赦史諾登」，震驚全球。

川普在接受紐約郵報訪問時提到，「很多人認為史諾登沒有得到美國執法部門公平的對待，多年來政府都希望史諾登回到美國接受間諜指控的審判，但做法仍相當矛盾，因為審判與罪名的確定可能會讓美國情報界的人感到恐懼」。

川普表示，自己確實在考慮是否要特赦史諾登，但主要是他曝光過多「機密資訊」，違反了保密協議，因此還需要再評估商議。

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